Joe Rogan choque alors qu’il claque le monde «réveillé» «Les hommes blancs hétérosexuels ne seront pas autorisés à parler» | Monde | Nouvelles

Le comédien et podcasteur américain Joe Rogan a publié lundi un avertissement concernant la culture réveillée sur son podcast “ Joe Rogan Experience ”. Dans une prédiction enflammée de l’avenir de la culture éveillée, tout en s’adressant à son collègue comédien Joe List, M. Rogan a affirmé que «cela finira par arriver à ce que les hommes blancs hétérosexuels ne soient pas autorisés à parler. Il a expliqué comment il y a «des gens qui profitent de cette bizarrerie dans notre culture» et que les êtres humains devraient simplement être «gentils les uns envers les autres». Ses affirmations enflammées sont le dernier exemple de M. Rogan exprimant ses opinions fortes aux auditeurs.

M. Rogan a déclaré: «On ne peut jamais être suffisamment réveillé, c’est le problème, ça continue.

«Cela continue d’aller de plus en plus loin sur toute la ligne et si vous arrivez au point où vous capitulez, vous acceptez toutes ces demandes.

«Cela finira par arriver aux ‘hommes blancs hétérosexuels ne sont pas autorisés à parler’.

Et dans une déclaration enflammée, le commentateur de l’UFC a déclaré: “Parce que c’est votre privilège de vous exprimer lorsque d’autres personnes de couleur ont été réduites au silence tout au long de l’histoire.”

Joe Rogan a accueilli l’expérience Joe Rogan depuis 2009 et a interviewé une foule de célébrités, de musiciens, de politiciens et de visages célèbres pendant cette période.

Le comédien s’est décrit comme socialement libéral, soutenant le mariage homosexuel, les droits des homosexuels, les droits des femmes, la consommation de drogues à des fins récréatives, les soins de santé universels et le revenu de base universel.

Le terme réveillé, qui indique la conscience d’une personne des problèmes sociaux, a pris des connotations négatives au sein de la sphère politique conservatrice.

Cependant, interrogé sur le fait que le président américain Joe Biden poursuive des politiques de réveil, le Premier ministre Boris Johnson a insisté sur le fait qu ‘”il n’y a rien de mal” à être conscient de ses limites sociales.