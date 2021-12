Joe Rogan, critique de la performance d’Amanda Nunes à l’UFC 269 : « Il n’y a aucune excuse pour arriver aussi fatigué au deuxième tour

BOSTON, MA – 20 JANVIER: Joe Rogan est vu dans la cabine de commentaires lors de l’événement UFC 220 au TD Garden le 20 janvier 2018 à Boston, Massachusetts. (Photo de Jeff Bottari / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .)

Tout semblait être le UFC 269 ça allait être une nuit de plus au bureau pour Amanda nunes. Cependant, un deuxième tour inhabituel lui a non seulement coûté la ceinture des poids coq, mais a également entraîné l’un des plus gros revers de l’histoire de l’organisation.

Nunes a subi sa première défaite depuis 2014 dans le co-métrage PPV lorsqu’elle a été maîtrisée au deuxième tour par Julianna Pena.

Commenté à ce sujet dans son podcast dédié au MMA, Joe Rogan, qui a servi de commentateur lors de l’événement, a expliqué comment l’épuisement du Brésilien a été décisif dans le résultat.

« Il lançait des coups de poing comme un fou », a-t-il raconté (via MMA Fighting). «Elle a essayé de le finir rapidement, et quand Julianna était encore là, on pouvait dire qu’elle était foutrement fatiguée. Pour une championne du monde en deux divisions reconnue comme la plus grande combattante de tous les temps, qui est Amanda, il n’y a aucune excuse pour venir au deuxième tour aussi fatiguée. Pire encore être debout devant ses coups de poing, sans mouvements latéraux, comme si on assistait à un combat régional ».

Bien que Nunes ait été la première à admettre sa piètre performance, Rogan pense que tout le mérite revient à la combattante d’origine vénézuélienne.

«Cela a été causé par Julianna. Julianna l’a fait abandonner. Elle n’a pas abandonné toute seule. Et c’est ce que Julianna a dit qu’elle allait faire. Julianna a dit qu’elle allait la ramener à ce jeune combattant qui a abandonné les combats. Il y avait des combats où elle était épuisée et s’égarait, puis c’est devenu le meilleur de tous les temps. C’est une énorme différence.

Tant qu’il y a une prédisposition de Nunes, Dana Blanc, Président de UFC, a déjà révélé que le plan est de faire une revanche entre les deux combattants.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

