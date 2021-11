Joe Rogan défend Aaron Rodgers et loue les anticorps monoclonaux

Au milieu de son explication interminable des raisons pour lesquelles il ne se fera pas vacciner, Aaron Rodgers a déclaré qu’il cherchait un podcasteur polarisant Joe Rogan pour le conseil Covid.

Rodgers a été largement réprimandé pour avoir menti sur son statut vaccinal et pour avoir répandu des « conneries anti-vax * t », mais sans surprise Rogan a déclaré son soutien au MVP de la NFL la saison dernière.

« Il n’hésite pas à vacciner parce qu’il est comme un théoricien du complot », a déclaré Rogan dans son podcast de mardi.

Au cours de son entretien ahurissant avec Pat McAfee la semaine dernière, Rodgers a déclaré qu’il était allergique à un ingrédient des vaccins à ARNm Covid.

Rogan est allé sur le site Web du CDC et a lu ce qui suit : « si vous avez eu une réaction allergique grave ou une réaction allergique immédiate – même si elle n’était pas grave – à un ingrédient du vaccin à ARNm Covid-19 – vous ne devriez pas en avoir non plus. des vaccins MRNA Covid-19 actuellement disponibles. »

« Il suit littéralement les recommandations du CDC sur leur site Web. Ce n’est pas un mannequin, c’est un mec intelligent », a déclaré Rogan à son invité. Théo Von.

Bien que Rodgers puisse être intelligent, ses raisons de sauter le jab au-delà de l’allergie étaient déroutantes, comme affirmer qu’il y avait une «chasse aux sorcières» pour découvrir qui n’était pas vacciné. Le quart-arrière a ensuite cité des problèmes de stérilité avec le vaccin, a déchiré sa politisation, s’est vanté d’être un « penseur critique » et a évoqué un Martin Luther King jr. citation.

Rogan a déclaré que les joueurs de la NFL testés positifs pour Covid devraient simplement prendre des anticorps monoclonaux, ce que Rodgers a déjà admis avoir fait.

« Donnez-leur ces foutus anticorps monoclonaux quand ils tombent malades », a déclaré Rogan. « Et ils s’améliorent rapidement, puis ils ont des anticorps comme vous, ce qui vous rend plus résistant au virus à l’avenir. »

« Je vais avoir la meilleure immunité possible maintenant », a déclaré le quart-arrière non vaxxé la semaine dernière.

Regardez ci-dessus via The Joe Rogan Experience

