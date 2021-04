Joe Rogan dit que la censure sur YouTube est l’une des raisons pour lesquelles il est allé sur Spotify

Joe Rogan a maintenant révélé que la perspective d’être démonétisé, désindexé ou carrément censuré par YouTube était l’un des facteurs qui l’a amené à signer son accord exclusif de 100 millions de dollars avec Spotify.

YouTube n’était pas le seul endroit pour trouver Joe Rogan avant de signer avec Spotify – mais c’était certainement l’un des plus importants. Maintenant, Rogan a révélé que la possibilité d’être censuré par YouTube était l’une des raisons pour lesquelles il avait signé son contrat exclusif Spotify.

«À propos, Tim Dillon a été presque complètement démonétisé sur YouTube», a déclaré Rogan à l’invité Dave Smith dans un épisode récent de The Joe Rogan Experience. Dillon est un stand-up comique et podcasteur qui compte près de 300,00 abonnés sur YouTube, mais qui a été privé de publicité pour avoir dit de mauvaises choses.

«Donc, si vous aimez Tim Dillon comme moi, soutenez son Patreon», a poursuivi Rogan. «Ils ne lui permettront pas de gagner de l’argent sur YouTube. C’est hilarant, c’est trop controversé.

“Eh bien, c’est le problème – c’est la prochaine chose que des gens comme ça vont devoir faire face”, a répondu Smith. «Je vais y faire face, j’en suis sûr, dans les prochaines années à un moment donné.»

“Eh bien, c’est l’une des choses qui a motivé ma décision d’aller sur Spotify”, a alors révélé Rogan, sans donner plus de détails.

On ne sait pas si Rogan a été menacé de démonétisation de YouTube ou de suppression de contenu avant de signer son contrat Spotify. Quoi qu’il en soit, Rogan voit clairement un problème avec les efforts pour museler les comédiens et les pensées non conformes.

Après avoir mentionné Dillion et ses propres motivations pour quitter YouTube, Rogan a fait allusion à des interdictions plus larges contre les comédiens, que ce soit sur YouTube ou sur les campus universitaires. «C’est un monde étrange là-bas, l’homme, et le monde – c’est une chose scandaleuse à dire – mais je pense que le monde a besoin de comédie, je pense que nous en avons. Je pense que c’est important pour la santé mentale, je pense que c’est important pour la clarté mentale, je pense qu’il est important de se moquer de s-t.

Ironiquement, l’arrivée de Rogan à Spotify n’était guère exempte de censure.

Au lieu de cela, Spotify a immédiatement exigé la suppression de certaines émissions comme condition de leur accord exclusif. Rogan a admis plus tard qu’il avait accepté ces suppressions, tout en minimisant le nombre total. Après ces commentaires, il a été rapidement découvert que plus de 40 émissions avaient été supprimées.

Au-delà de cela, les employés de l’activiste Spotify ont poussé à davantage de suppressions, ainsi qu’à une surveillance éditoriale directe sur les futurs épisodes de Rogan. La direction de Spotify a repoussé ces demandes et semble hésiter à supprimer des épisodes de podcast supplémentaires. Mais cela semble être un combat en cours, avec Rogan potentiellement refroidi par les déménagements antérieurs de Spotify et les demandes de surveillance.

Peu de temps après la signature de son accord exclusif de 100 millions de dollars avec Spotify, les émissions YouTube de Rogan ont été interrompues – et les épisodes plus anciens supprimés.

La plupart des anciens épisodes de YouTube ont été déchirés, bien que des extraits de teaser de nouvelles émissions aient été utilisés pour attirer les auditeurs dans Spotify. Cette approche a été conçue pour fidéliser l’audience importante de Rogan sur YouTube, bien qu’il ne soit pas clair que les fans effectuent la migration. Au lieu de cela, beaucoup se sont plaints du fait que l’interface de Spotify est maladroite et dépourvue d’interaction avec les fans. La semaine dernière, nous avons signalé que les recherches de Google sur «Joe Rogan» avaient chuté de plus de 40% depuis sa migration vers Spotify.