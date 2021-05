Joe Rogan dit qu’il ne s’inquiète pas de la censure: “ Spotify a mon dos ”

Spotify a supprimé définitivement plus de 40 épisodes précédents de Joe Rogan Experience. Mais il semble que le géant du streaming ait brusquement changé sa position sur l’édition de Rogan.

Peut-être que le mariage entre Spotify et Joe Rogan a tout simplement pris un départ difficile. Malgré la suppression de 42 épisodes précédents et les rapports de pression des membres du personnel de Spotify pour en faire plus, il semble maintenant que le géant du streaming change d’approche. Autrement dit, au lieu de supprimer des épisodes – ou de suspendre la menace de suppressions, de modifications ou d’insérer des introductions de “ vérification des faits ” et des “ avertissements de déclenchement ” – Spotify décide maintenant de défendre la capacité de Rogan à parler librement.

Cela a été confirmé par Rogan, qui a abordé une série de controverses récentes lors d’une récente interview en podcast avec Anthony Cumia. “Honnêtement, cela ne me dérange pas beaucoup”, a déclaré Rogan, se référant au retour de force intense de la fin. «Et l’une des raisons pour lesquelles cela ne me dérange pas est que Spotify m’a soutenu dans chacune de ces choses. Ils disent que ‘rien de ce qu’il a dit n’a violé aucune de nos conditions.’ »

«Parce que je ne fais pas les choses pour être une mauvaise personne. Mais si j’ai une opinion sur quelque chose et que cela ne correspond tout simplement pas à ce que vous essayez de promouvoir, désolé! »

Sans nommer de noms, Rogan fait référence à une longue liste de personnalités notables qui ont visé le podcasteur à la suite de commentaires sur des sujets couvrant les vaccins COVID-19, les questions transgenres et les excès de la culture éveillée. Après avoir conseillé aux plus jeunes de ne pas prendre le vaccin COVID-19, par exemple, cette liste comprenait le Dr Anthony Fauci, le prince Harry et la Maison Blanche elle-même, parmi beaucoup d’autres. Mais cette pression n’a entraîné aucune suppression ni modification de la part de Spotify, dont le PDG Daniel Ek a spécifiquement noté que Rogan n’avait pas violé les conditions de l’entreprise.

Mais pourquoi les gens se soucient-ils autant des commentaires spontanés de Rogan?

«Une opinion est maintenant comme un évangile», remarqua Cumia en réponse. «Et quand une bande dessinée dit quelque chose, il faut vraiment mettre en contexte le fait que ce n’est pas votre médecin qui le dit, ce n’est pas votre avocat qui le dit, ce n’est pas un politicien qui le dit. C’est un comique de roi qui le dit.

C’est un bon point, bien que l’influence de Rogan soit immense – indépendamment de ses qualifications professionnelles (ou de son absence). Cela fait probablement partie de la frustration des “ soi-disant experts ” que Rogan contredit, bien que Spotify semble maintenant déterminé à défendre son joyau de la couronne du podcasting.

Mais Rogan est-il vraiment si sûr? Cela reste à voir: peut-être que Rogan franchit la ligne à l’avenir et croise l’interprétation de Spotify de ses “ termes ”. Cela reste à voir.