Joe Rogan double les commentaires sur le vaccin COVID-19

Malgré les violents retours de la Maison Blanche, du Dr Anthony Fauci et de la communauté médicale au sens large, Joe Rogan ne change pas d’avis sur le vaccin COVID-19.

Les personnes plus jeunes et en bonne santé devraient-elles prendre le vaccin COVID-19? Joe Rogan dit qu’il ne le recommanderait toujours pas, bien qu’il ait précisé qu’il n’était pas un anti-vaxxer. «Il y a une science légitime derrière [COVID-19 vaccines]», A déclaré Rogan à son dernier invité, Andrew Santino. “C’est le problème avec tout ça, les gens sont en colère contre moi: je ne suis pas une personne anti-vax.”

Au lieu de cela, Rogan a déclaré qu’il était très pro-vaccin pour ceux qui en ont besoin ou qui le veulent, en particulier ceux qui sont vulnérables au virus. «J’ai dit: ‘Je crois [the vaccines are] sûr », et j’ai encouragé de nombreuses personnes à les prendre», a-t-il expliqué. «Mes parents ont été vaccinés. J’ai juste dit: ‘Je ne pense pas que si vous êtes une personne jeune et en bonne santé, vous en avez besoin.’

C’est une paraphrase exacte de ce que Rogan a déclaré sur un podcast précédent qui a déclenché la tempête de feu – et c’est une position à laquelle Rogan s’en tient.

«Les gens disent:” Pensez-vous qu’il est sécuritaire de se faire vacciner? ” et j’ai dit: «Ouais, je pense que pour la plupart, il est sécuritaire de se faire vacciner, je le fais, je le fais» », a déclaré Rogan plus tôt. «Mais si vous avez 21 ans et que vous me demandez si vous devriez vous faire vacciner, je dirais ‘non’.»

«Êtes-vous en bonne santé? Êtes-vous une personne en bonne santé? » Rogan continua. «Ecoute, ne fais rien de stupide, mais tu devrais prendre soin de toi. Si vous êtes une personne en bonne santé et que vous faites de l’exercice tout le temps, que vous êtes jeune et que vous mangez bien, je ne pense pas que vous ayez à vous en soucier.

Cela a suscité une vive réprimande de la part de la Maison Blanche et du Dr Anthony Fauci, qui a accusé Rogan de parler de manière égoïste et de mettre en danger les membres vulnérables de la société.

«Vous parlez de vous dans le vide», a critiqué Fauci. «Donc, si vous ne voulez vous soucier que de vous-même et non de la société, alors ce n’est pas grave», a poursuivi Fauci. «Mais si vous vous dites, même si je suis infecté, je pourrais faire du mal à quelqu’un d’autre même si je n’ai aucun symptôme, et c’est la raison pour laquelle vous devez faire attention et vous faire vacciner.

C’est un point que Rogan a reconnu, bien qu’il ait soutenu qu’il s’agissait d’une discussion distincte. “Leur argument était, vous en avez besoin pour d’autres personnes”, a déclaré Rogan. «Cela a plus de sens, mais c’est un argument différent. C’est une conversation différente. “

Menant à cette discussion, Rogan a vivement critiqué des dirigeants comme le gouverneur de Californie Gavin Newsom, le gouverneur de New York Andrew Cuomo et le maire de Los Angeles Eric Garcetti pour avoir imposé des verrouillages, des fermetures forcées et des remèdes “ taille unique ”.

Rogan a également souligné l’importance de la forme physique, de l’alimentation et d’autres activités stimulant l’immunité qui protègent contre le virus. Par exemple, Rogan cite fréquemment une statistique du CDC montrant qu’une majorité substantielle des complications et des décès liés au COVID-19 impliquent des personnes obèses ou en surpoids, tout en notant qu’un pourcentage très élevé de décès liés au COVID-19 impliquent également de multiples comorbidités.

Sur ce dernier point, Rogan a souligné que seulement 6% des décès dus au COVID-19 sont causés par le seul COVID, citant également les statistiques du CDC.