Joe Rogan et John Stamos parlent de John Stamos

. Joe Rogan a été l’un des premiers à rendre hommage à Bob Saget sur les réseaux sociaux

Le célèbre acteur et comédien Bob Saget a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à Orlando, en Floride, le 9 janvier 2022, selon des responsables de Sherrif. La cause de la mort de Saget n’a pas encore été déterminée. Il avait 65 ans.

Selon un communiqué du département du shérif d’Orange Country, « il n’y avait aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans cette affaire ».

« Plus tôt dans la journée, des agents ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, à Grande Lakes, pour un appel concernant un homme qui ne répondait pas dans une chambre d’hôtel », a tweeté le département. L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré mort sur les lieux. Les détectives n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans cette affaire. »

« Le bureau du médecin légiste fera le dernier appel sur la cause et le mode de décès », a déclaré le département à TMZ.

Le commentateur de l’UFC et animateur de podcast Joe Rogan a réagi à la mort de l’acteur de « Full House ». Saget est apparu dans l’épisode 1507 du podcast « The Joe Rogan Experience » en juillet 2020. Au cours de leur discussion de deux heures et demie, les comédiens ont abordé une grande variété de sujets, dont le podcast Saget « Bob Saget’s Here For You ». et Carlos Mencia.

Partageant une photo de lui et de Saget, Rogan a écrit : « Bob Saget était un homme bien et une personne très drôle. Il va beaucoup me manquer. CASSÉ. »

Expérience Joe Rogan # 1507 – Bob SagetBob Saget est un humoriste, acteur, animateur de télévision et réalisateur. Son nouveau podcast, « Bob Saget’s Here For You », est désormais disponible sur Apple Podcasts. @Bob Saget2020-07-14T19 : 00 : 01Z

Saget était à Jacksonville pour faire un spectacle samedi soir

La nuit avant que le corps de Saget ne soit retrouvé, il a joué un stand-up au PV Concert Hall de Jacksonville, en Floride. Dans son dernier tweet, Saget a partagé son enthousiasme pour la comédie et a rappelé aux fans de visiter son site Web pour voir toutes ses prochaines dates de comédie.

« J’ai adoré le spectacle de ce soir @PV_ConcertHall à Jacksonville », a tweeté Saget. « Un public reconnaissant. Merci encore à @RealTimWilkins pour l’ouverture. Je ne savais pas que j’avais fait un set de 2 heures ce soir. Je suis à nouveau accro à cette merde. Visitez http://BobSaget.com pour voir mes dates en 2022″.

Il a également partagé un selfie.

Saget est connu pour ses rôles de Danny Tanner dans « Full House » et « Fuller House », ainsi que pour l’hébergement des « America’s Funniest Home Videos ». C’était aussi le sujet de « The Comedy Central Roast of Bob Saget » en 2008.

John Stamos a réagi à la mort de Saget

La co-star de « Full House » de Saget, John Stamos, s’est adressée à Twitter pour partager son chagrin face à la mort de son ami. « Je suis brisé », a écrit Stamos. « Je suis dégoûté. Je suis en état de choc complet et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime beaucoup, Bobby.

Je suis cassé. Je suis vidé. Je suis en état de choc complet et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement Bobby. – John Stamos (@JohnStamos) 10 janvier 2022

Stamos, qui a joué Jesse Katsopolis, et Saget sont apparus dans « Full House » pendant les huit saisons entières de l’émission télévisée, de 1987 à 1995. Stamos a également servi de « Roast Master » lors de l’hommage à Comedy Central de Saget.

