Joe Rogan et Sanjay Gupta de CNN se disputent le vaccin COVID

L’expérience Joe Rogan/Spotify

Joe Rogan eu une conversation super intéressante avec CNN Sanjay Gupta … c’était civilisé par la confrontation.

Le bon Doc était clairement en mission pour contrer le message de Rogan sur le vaccin COVID. « The Joe Rogan Experience » est une énorme plate-forme – 200 millions de téléchargements par mois – donc Gupta était clairement là pour défier Joe de ne pas avoir le coup.

Rogan a été clair — il n’est pas anti-vaccin. En fait, il dit qu’il a pris rendez-vous pour obtenir la photo, mais qu’il a fini par ne pas se présenter. Quant à savoir pourquoi … Rogan a déclaré: « Je suis une personne en bonne santé, je fais constamment de l’exercice, je prends toujours des vitamines, je prends soin de moi. »

Gupta était doux, mais clair – demandant à Rogan s’il vaut mieux avoir le virus que d’être infecté. Rogan, qui a le COVID, a concédé que ce n’était pas amusant de vivre cela, mais a ajouté qu’il était plus malade avec un mauvais rhume.

Cela ne tient pas compte du fait que plus de 700 000 personnes aux États-Unis sont décédées des suites de COVID, et Joe a convenu que certaines personnes – y compris les personnes âgées et les personnes en surpoids – devraient se faire piquer, mais pas tout le monde.

Puis Joe a laissé tomber une théorie qui a stupéfié Sanjay … « Je pense qu’il serait préférable de se faire vacciner et de récupérer et d’avoir une immunité incroyable … vous savez ce que je pense que vous devriez faire? Je pense que vous devriez vous faire vacciner et ensuite tomber malade … le vaccin vous protège d’une mauvaise infection et vous attrapez le COVID donc vous obtenez une immunité robuste … faites-vous vacciner, laissez-le diminuer et traînez avec un tas de gens sales. »

Gupta l’a dit clairement …. la victoire est que quelqu’un n’ait pas du tout le virus, et c’est ce que fait le vaccin.

Et puis Rogan a appelé CNN pour avoir dit qu’il prenait des « médicaments pour chevaux ». Joe a dit le mois dernier qu’il avait pris de l’ivermectine, mais a clairement des problèmes de la façon dont cela a été signalé.