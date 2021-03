Joe Rogan fait face à d’autres accusations de transphobie après sa dernière interview

Malgré la forte pression des employés de l’activiste Spotify, Joe Rogan a réitéré ses critiques à l’égard de la communauté transgenre tout en remettant en question l’adulation faite à ceux qui font la transition.

Joe Rogan tire maintenant plus d’accusations de transphobie à la suite de commentaires lors de son dernier épisode de podcast. Dans une interview avec un ami et comédien de longue date Jim Breuer, publiant vendredi exclusivement sur Spotify, Rogan a réitéré des plaintes antérieures concernant la communauté transgenre tout en remettant en question les motivations des personnes cherchant à faire la transition.

«Ce n’est pas faux», a déclaré Rogan, tout en notant qu’un certain sous-ensemble de la population a toujours voulu passer à un sexe différent. «Il y a des gens qui ont vraiment ces pensées. Le problème est que cela devient un sujet protégé et que vous êtes ensuite félicité pour avoir transféré votre sexe – pour avoir changé de sexe. Et puis ça devient passionnant pour les gens d’en parler, et ensuite on vous reproche même d’en avoir discuté d’une manière étrange.

«Et puis les gens qui ont été marginalisés pour être – comme des gens généralement stupides, s’ils transfèrent et deviennent un autre genre, alors ils sont félicités. Il y a beaucoup de gens qui sont idiots, mais ensuite ils deviennent trans, et maintenant, tout d’un coup, nous pensons qu’ils sont incroyables.

Jim Breuer a immédiatement approuvé le commentaire, tout en notant qu’il est impossible d’avoir une discussion de va-et-vient sur le sujet avec quiconque pro-trans. «Ils ne savent même pas comment parler», a noté Breuer.

« C’est parce qu’ils sont endoctrinés dans une idéologie qui exige que vous vous conformiez », a répondu Rogan.

«Correct, ayons juste une conversation. Comme, il y a un travesti qui entre dans notre café, il est – »

«Je ne pense plus que vous ayez le droit de dire un ‘travesti’,» interrompit rapidement Rogan.

«Je viens de le faire,» plaisanta Breuer en retour. «Pour ma génération, je suis des années 80, nous l’avons appelé un ‘travesti’, vous ne pouvez pas me déprogrammer.

«Pouvez-vous dire« drag queen »?» Rogan eut un petit rire.

«Drag queen. Pouvez-vous le dire? Je viens de le dire.

Dans les heures qui ont suivi la publication de l’épisode de podcast, DMN a reçu plusieurs e-mails – bien qu’il ne soit pas clair si l’un d’eux provenait de Spotify lui-même.

La discussion fait suite à une bataille extrêmement controversée entre Rogan et un certain nombre d’employés de Spotify, en particulier lors d’une interview que Rogan a menée avec Abigail Shrier avant son arrivée sur la plate-forme de musique en streaming.

Shrier, auteur du livre Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters, a été interviewé par Rogan en juillet 2020. Shrier a vivement demandé si les femmes extrêmement jeunes devraient subir des opérations, des traitements et des thérapies de transition de genre, tout en se demandant si beaucoup de ces femmes sont véritablement trans ou cherchent simplement à être acceptées et validées. Cela a attiré des accusations de transphobie de la part d’un contingent d’employés de LGTBQ + Spotify, qui auraient demandé des changements dans plus de dix réunions distinctes avec la haute direction de Spotify.

Finalement, ce groupe a exigé la suppression de l’épisode Shrier et d’autres émissions antérieures, tout en exigeant également une surveillance éditoriale et la possibilité de faire précéder les épisodes de podcast de Joe Rogan avec des clarifications, des avertissements de déclenchement ou d’autres déclarations. Aucune de ces demandes n’a été accordée, bien que le groupe activiste ne se soit jamais mis en grève en réponse.

Rogan lui-même a finalement répondu aux demandes, mais a refusé de modifier ses opinions ou de supprimer les épisodes précédents.

«Ce dont Abigail parle dans son livre, Irreversible Damage, ce sont de grands groupes d’enfants qui sont pour la plupart des enfants qui sont socialement maladroits, beaucoup d’entre eux sont autistes, beaucoup d’entre eux n’ont jamais eu aucun éloge de leur vie, et ils font la transition et ils reçoivent tous ces éloges des gens. Parce que c’est, en ce moment, c’est à la mode », a déclaré Rogan.

«Je parle du haut de ma tête. Et souvent, je dis de la merde que je ne veux même pas dire. Je le dis parce que c’est un putain de podcast. Et si vous avez un problème avec des gens qui disent de la merde terrible et que vous travaillez pour Spotify, vous devriez peut-être écouter certaines des paroles. D’accord, parce que certaines des paroles et une partie de la putain de musique que vous jouez encore et encore font que ma merde est pâle en comparaison.

« Mais je comprends, vous êtes un gamin de 23 ans réveillé et vous travaillez pour cette entreprise et vous pensez que vous allez mettre le pied à terre, je comprends. »