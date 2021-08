Joe Rogan ignore la liste et explique qui, à son avis, est le meilleur combattant de tous les temps

Les MMA ils ont déjà fait connaître de grands noms dans leurs années d’existence, Anderson Silva, Jon Jones, Georges St-Pierre Ils sont généralement considérés comme les plus grands de tous les temps.

Pour Joe Rogan, aucun d’entre eux n’est le meilleur de tous les temps. Selon le commentateur de longue date de la UFC, Khabib Nurmagomedov est le roi et a expliqué les raisons.

Avis

« À mon avis, Khabib est le meilleur candidat, car il n’a jamais perdu un combat et était presque invaincu à chaque tour. Peut-être il a perdu une manche contre Conor, et on dirait qu’il se sauve, comme quand on conserve son énergie. Donc, il pourrait finir Conor de toute façon, comme il le fait. Il a récupéré et l’a terminé. Il est prévisible que Khabib soit le meilleur de tous les temps », expliqué Rogan sur votre podcast.

Légende légère, Khabib Il fait partie du groupe sélect de combattants qui ont pris leur retraite invaincu dans les sports de contact. Dans MMA, le Russe a effectué 29 combats, avec 8 victoires pour KO / TKO et 11 en guise d’achèvement.

Après sa grande phase, Nurmagomedov a pris sa retraite après son combat en UFC 254. Dans le combat, il a soumis Justin Gaethje et unifié la ceinture légère.

La décision de se retirer du sport était après la mort de son père, Abdulmanap Nurmagomedov, décédé des suites de complications COVID-19[feminineen juillet de 2020. Dans l’octogone, visiblement affecté, Khabib Il a admis qu’il ne pouvait pas se sentir en compétition sans son entraîneur principal et mentor.

