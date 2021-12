Joe Rogan incendie CNN au milieu du scandale Chris Cuomo:  » F — ing propagandistes  » dont  » les notes sont des chiens — « 

Le géant du podcast Joe Rogan a apporté un lance-flammes à CNN alors que le réseau libéral est englouti dans un scandale à la suite de révélations explosives sur son ancien présentateur vedette Chris Cuomo.

Dans l’épisode de vendredi de « The Joe Rogan Experience », qui a été publié pendant la suspension de Cuomo du réseau mais avant son licenciement, Rogan a insisté sur le fait que Cuomo avait « fini » en tant que journaliste.

JOE ROGAN Trash DEMS QUI ÉTIQUETTE LES CONSERVATEURS NOIRS ‘SUPRÉMACISTES BLANCS’: ‘ILS SONT HORS DE LEUR F — DANS L’ESPRIT !’

« Je pense que CNN se rend compte que leurs notes sont des chiens —« , a déclaré Rogan, « et qu’avoir ces personnalités éditoriales hautement polarisantes comme [Brian] Stelter et Don Lemon… Personnellement, c’est peut-être juste mon parti pris, je veux les nouvelles. Je veux des nouvelles objectives. Je veux que quelqu’un me dise quels sont les faits sur ce qui se passe et ce qui se passe. Je ne veux pas de ton penchant idéologique. Je ne veux pas de ce réseau de propagande de gauche, ce que CNN est devenu. »

JOE ROGAN QUESTIONS TOUT — « Podcast » — Sur la photo : Joe Rogan — (Photo de : Vivian Zink/Syfy/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via .) (Photo de : Vivian Zink/Syfy/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via .)

« La façon dont je regarde CNN maintenant est si différente de la façon dont je regardais CNN il y a 15 ou 20 ans. J’avais l’habitude de les regarder car c’est ainsi que je reçois les nouvelles. Ce sont des nouvelles impartiales et professionnelles. pour me dire ce qui se passe au Pakistan et, vous savez, ce qui se passe à Mogadiscio. Ce sont les vrais journalistes qui vous racontent la nouvelle », a poursuivi Rogan. « Maintenant, je les regarde, je me dis : ‘Vous f—ing propagandistes, le bras droit de Pfizer. Qu’est-ce que vous faites ?’

JOE ROGAN FORCE DR. SANJAY GUPTA ADMETTRA QUE CNN N’AURAIT PAS DU APPELER SON TRAITEMENT COVID « HORSE DEWORMER »

L’animateur de podcast libéral a ajouté « qu’il existe un marché pour de vraies nouvelles » et qu' »il est vraiment difficile de le trouver maintenant », en particulier de sources indépendantes extérieures.

Rogan s’est longtemps disputé avec CNN, en particulier à propos de la couverture par le réseau de son utilisation d’ivermectine alors qu’il se remettait du coronavirus plus tôt cette année.

Après que l’icône du podcast a révélé qu’il prenait le traitement entre autres, plusieurs présentateurs de CNN l’ont décrit comme un « vermifuge pour chevaux » et un « médicament pour le bétail » au lieu de la forme humaine d’ivermectine qui lui a été prescrite par un médecin.

Lors d’une interview en octobre, Rogan a forcé le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, à admettre que ses collègues n’auraient pas dû caractériser son utilisation de l’ivermectine comme ils l’ont fait.

CNN a ensuite doublé sa couverture de Rogan, déclarant: « La seule chose que CNN a mal faite ici a été de blesser l’ego d’un podcasteur populaire qui a poussé des théories du complot dangereuses et a risqué la vie de millions de personnes en le faisant. »