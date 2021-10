Joe Rogan interviewe Sanjay Gupta et un accident de train s’ensuit – RedState

Joe Rogan s’est retrouvé au centre d’un débat sur les vaccins COVID-19, bien qu’il ne se soit jamais présenté comme anti-vaccin. Son grand péché était d’oser se faire soigner pour le virus après l’avoir contracté plus tôt cette année. Le fait que le médecin de Rogan ait inclus l’ivermectine dans le régime médical a fait exploser les têtes, car il a été accusé d’avoir pris un « vermifuge pour chevaux » parmi d’autres allégations injustes et hors contexte.

Aujourd’hui, cependant, Rogan a obtenu un peu de rédemption en faisant des cercles autour du chef hystérique COVID de CNN, Sanjay Gupta. Vous vous souvenez peut-être de Gupta comme du même gars qui a vanté la radiographie COVID de Chris Cuomo, seulement pour être vérifié par de vrais radiologues.

Au cours de la longue discussion avec Rogan, plusieurs moments clés ont montré à quel point Gupta était hors de son élément. Voici l’un d’eux.

Pas une seule personnalité médiatique – croyez-moi, je les ai affrontés presque tous personnellement – ​​ne peut résister à une enquête socratique même basique. Ils sont idiots. C’est pourquoi ils ne font presque jamais de longues discussions. C’est ce qui se passe pic.twitter.com/7EqbwtDU3B – Cernovich (@Cernovich) 13 octobre 2021

Ce que Rogan fait dans le clip ci-dessus montre l’absurdité par laquelle les hystériques COVID changent leurs points de vue pour répondre à ce qui se résume finalement à un récit politique. Parce qu’il veut insister sur le fait que les vaccins sont très efficaces, Gupta se présente comme ne s’inquiétant pas d’une infection révolutionnaire.

C’est assez juste, mais Rogan rétorque en notant que les enfants sont encore plus protégés statistiquement contre COVID que les adultes vaccinés, mais Gupta présente une vision beaucoup plus sombre des parents qui reconnaissent également cette réalité et ne veulent pas vacciner leurs enfants.

Pendant deux minutes complètes, Rogan presse Gupta d’aborder la disparité dans la façon dont il traite les deux situations similaires, et le médecin de CNN n’a pas de réponse. À un moment donné, il plaisante sur l’obtention d’un rappel, manquant à nouveau complètement le point de Rogan.

« Qu’est-ce que vous suggérez que je sois boosté ? » Complètement, dogmatiquement incapable de comprendre une perspective opposée. Le Covid est vraiment la nouvelle religion. Des phoques sans dieu – effrayant, déchirant en effet. – Dirk Diggler (@DirkDigglerEdie) 13 octobre 2021

À un autre moment du clip, Gupta ne s’engage même pas à admettre que les enfants courent un risque plus faible que les adultes vaccinés contre le COVID, semblant encore une fois craindre de dire quoi que ce soit qui pourrait donner l’impression de remettre en question l’efficacité des vaccins. Mais c’est idiot, étant donné que les vaccins peuvent être très efficaces pour prévenir les maladies graves, tout en n’étant toujours pas aussi efficaces, par rapport au risque presque inexistant chez les enfants. Ce n’est pas un coup sur les vaccins.

C’est le genre d’obscurcissement que j’ai abordé dans le passé, et je crois que cela fait en fait mal au cas de ceux qui poussent religieusement les vaccins. Soyez juste honnête avec les gens, y compris sur des choses comme l’immunité naturelle et les risques pour les enfants. Les gens sont plus susceptibles de respecter cette approche et de croire que vos affirmations sur d’autres données démographiques sont plus en danger, si vous leur dites simplement la vérité sur tout. Au lieu de cela, nous obtenons ce comportement sectaire étrange où toute reconnaissance que 1) l’immunité naturelle existe ou 2) que les vaccins ne sont pas absolument parfaits est considérée comme une hérésie.

Plus tard, Gupta et Rogan ont partagé une discussion sur la recherche de gain de fonction qui s’est déroulée beaucoup plus facilement, Gupta étant en fait franc sur l’épissage du langage du NIH et sur la façon dont ils essaient de prétendre qu’ils ne le finançaient pas. Il a également partagé son scepticisme concernant le comportement de la Chine, sa destruction de preuves et le fait que COVID-19 aurait très bien pu commencer dans un laboratoire.

Dans l’ensemble, malgré les moments difficiles pour Gupta, la discussion était un pas dans la bonne direction. Ces types de conversations directes sont bien plus éclairantes et utiles que des sessions de cris de deux minutes sur les actualités du câble. Gupta semble parfois sortir un peu de sa coquille narrative, et c’est quelque chose que vous ne le voyez jamais faire sur CNN.

Enfin, des accessoires à Rogan pour continuer à repousser les limites. Il y a une raison pour laquelle il a le meilleur podcast au monde