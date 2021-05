Joe Rogan parle d’entendre des milliers de personnes jurer et crier après Jake Paul

Cependant, le nombre exact de personnes qui ont acheté le combat est la plus grande question, comme l’a fait allusion Rogan. La carte Mike Tyson / Roy Jones Jr, dont Jake Paul et Nate Robinson étaient les sous-cartes, aurait généré 1,6 million d’achats. Rogan a poursuivi en expliquant comment il pense que ce nombre est légitime, et je suis tout à fait d’accord. Il y avait tellement de discussions à propos de ce combat sur Twitter pendant qu’il se déroulait, et cela suscitait l’intérêt des fans de Jake Paul et de Mike Tyson. Maintenant, le nombre flottant pour le combat contre Ben Askren est de 1,5 million, et les haineux sont en force pour dire que cela ne s’est pas produit. Le directeur de l’UFC, Dana White, comme Rogan l’a mentionné dans la citation, l’a qualifié de «freakshow» et a déclaré qu’ils étaient «pleins de merde».