Joe Rogan pense que Joe Biden a fait semblant de se faire vacciner contre le COVID

Joe Rogan croit Joe Biden n’a PAS reçu de rappel du vaccin COVID à la télévision en direct cette semaine … en disant: “Je ne pense pas qu’ils prendraient le risque.”

Le comédien et commentateur de l’UFC a livré la déclaration sauvage sur son podcast “Joe Rogan Experience” jeudi … expliquant qu’il pense que le président a tout truqué lorsqu’il a affirmé avoir reçu sa troisième dose du vaccin Pfizer lundi.

Aujourd’hui, j’ai reçu mon rappel de COVID-19 – et tout comme ma première et ma deuxième dose, c’était sûr et facile. Se faire vacciner. Ensemble, pouvons-nous sauver des vies et vaincre ce virus. pic.twitter.com/gtNAQqmOoj – Joe Biden (@JoeBiden) 27 septembre 2021 @JoeBiden

“Je pense que s’ils allaient lui faire une piqûre de rappel”, a déclaré Rogan, “la dernière chose qu’ils feraient serait de la lui donner en direct à la télévision.”

« Et s’il meurt ? » a ajouté Rogan. « Et s’il s’évanouit ? Et s’il aime l’attraper et s’évanouir ? Comme, parce que les gens ont eu de très mauvaises réactions comme sur le moment pour une raison quelconque.”

Pour sa part, Biden dit que le coup était, en fait, très réel … écrivant sur Twitter après avoir reçu le jab, “tout comme ma première et ma deuxième dose, c’était sûr et facile”.

“Faites-vous vacciner”, a ajouté Biden. “Ensemble, pouvons-nous sauver des vies et vaincre ce virus.”

Ce n’est pas la première (ou la deuxième) fois que Rogan est impliqué dans une controverse COVID. Il a déjà suggéré aux jeunes ne devrait pas avoir le vax. Il a également fait sensation lorsqu’il a révélé qu’il était prendre des médicaments controversés, Ivermectine, quand il avait le virus.

Biden, des médecins et des responsables de la santé à travers le pays ont insisté sur le fait que les vaccins COVID sont sûrs … et les risques d’effets secondaires extrêmes sont très rares.

Rogan, quant à lui, a s’est appelé un “putain de crétin” dans le passé … déclarant en avril qu’il n’était “pas une source d’information respectée” après avoir suggéré que les jeunes et en bonne santé n’avaient pas besoin de prendre le vaccin COVID.