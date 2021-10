Joe Rogan presse Sanjay Gupta sur CNN de mentir à propos de lui prenant un « vermifuge pour chevaux »

Si quelqu’un veut savoir pourquoi une grande partie des médias grand public ruine sa propre crédibilité en lançant des insultes malhonnêtes alors qu’ils pensent qu’il s’agit uniquement de «faits», consultez l’interview de Joe Rogan mercredi avec le Dr Sanjay Gupta de CNN.

Rogan a souligné le mensonge de CNN selon lequel il avait pris un vermifuge pour chevaux (ivermectine) pour traitement lorsqu’il a contracté un cas de Covid plus tôt cette année. Gupta n’a pas pu défendre CNN à ce sujet, mais a simplement reconnu le mensonge d’un air penaud, mais n’a pas pu aller au-delà pour des raisons évidentes de sécurité de l’emploi.

Voici Rogan pressant Gupta sur le mensonge de CNN sur l’ivermectine.

Qui a contrarié Rogan avec cette ligne sur sa prise et sa recommandation d’un «vermifuge pour chevaux»? Eh bien, cela a commencé avec Anderson Cooper et Brian Stelter lors de l’émission du 1er septembre de Cooper. Parmi les autres délinquants figuraient le contributeur de CNN Bakari Sellers et les hôtes de CNN Jim Acosta et Boris Sanchez. Sanchez était le plus dur : «des célébrités comme Joe Rogan ont parlé de le prendre. Vous voyez ce tweet. Vous n’êtes pas un cheval. Vous n’êtes pas une vache. Sérieusement, arrêtez. [See transcripts below.]

Plus tard, après que Gupta ait tenté de renvoyer la discussion à la FDA, Rogan est revenu à Gupta à propos du mensonge de CNN sur le « vermifuge pour chevaux ».

Encore une fois, lorsque Gupta a essayé de changer de sujet, Rogan l’a ramené à la question du mensonge de CNN.

Plus tard, Rogan est arrivé à cette conclusion sur la véracité de CNN :

Joe Rogan a également contesté Gupta sur la nécessité pour les jeunes enfants de prendre un vaccin COVID lorsqu’ils ne sont pas aussi vulnérables à l’infection.

Le jeudi New Day, CNN a consacré neuf minutes à un récit différent: cela ressemblait à la façon dont le Dr Gupta a amené la science au podcast pour les têtes musclées. Ils ont diffusé différents clips où Gupta était le conférencier. Il n’y avait pas un murmure au sujet du « vermifuge pour chevaux » morveux de CNN :

Berman a clôturé avec un jaillissement : « Sanjay, tu es un prince. Je ne sais pas d’où vous tirez votre patience. Je ne le fais vraiment pas. Remarquable démonstration de calme et de patience. Merci beaucoup pour cela.

New Day vous a été présenté par Skechers et SoFi.

Pour jeter un œil à la « moquerie de vermifuge pour chevaux » répétée de CNN par Rogan, cliquez sur « Développer » :

Anderson Cooper 360

1er septembre 2021

COOPER: Ensuite, il y a une nouvelle de dernière minute, Joe Rogan, un comédien et podcasteur populaire qui a dit à ses auditeurs que le vaccin COVID n’est pas nécessairement pour les jeunes, il suffit de révéler qu’il a COVID. Il a également reconnu avoir pris un traitement controversé conçu pour les animaux. C’est à venir….[commercial break]

BRIAN STELTER : ….Mais quand vous avez un médicament vermifuge pour chevaux qui est découragé par le gouvernement et qui incite en fait certaines personnes dans cet environnement fou dans lequel nous sommes à vouloir l’essayer. C’est à l’envers où nous en sommes avec des personnages comme Joe Rogan.

COOPER : Alors Dr Wen, Ivermectine apparemment administrée aux animaux vermifuges. Pourquoi les gens utilisent-ils cela ? Je veux dire, je sais, vous savez, c’est diffusé en ligne et tout ça. Mais quelle est la théorie selon laquelle cela fonctionne ?…

[after several paragraphs of transcript, we get]

Je veux dire, L’ivermectine est utilisée chez l’homme pour des choses comme les parasites et la gale, mais celles-ci sont à faibles doses. Lorsque les gens les prennent à des doses très élevées, comme indiqué pour leur mode de vie, pour les chevaux par exemple, ils peuvent avoir des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des éruptions cutanées sévères, une pression artérielle extrêmement basse et des dommages permanents au foie. Vous pourriez également mourir d’une surdose d’ivermectine. Et j’espère que les gens s’en rendent compte et tiennent compte des conseils des experts en santé publique plutôt que de Joe Rogan.

…

Don Lemon ce soir

3 septembre 2021

BAKARI SELLERS, contributeur de CNN : Je pense que la partie malheureuse de tout cela est que vous avez des individus comme Joe Rogan, par exemple, qui ne veut pas prendre de vaccin expérimental mais prendra un vermifuge pour chevaux. Nous en avons fait un football politique et j’aimerais que nous nous recalibrions une seconde et disons, vous savez, nous avons des enfants qui meurent et qui remplissent les hôpitaux. Faisons notre part.

…

Salle de presse de CNN [with Jim Acosta]

5 septembre 2021

JIM ACOSTA : Et l’animateur du podcast Joe Rogan, il est tombé avec COVID. Il dit qu’il prend le vermifuge pour bétail Ivermectine ainsi que d’autres traitements dont les gens parlent sur Internet et ainsi de suite. N’a évidemment aucun effet sur le COVID. Vous êtes-vous déjà attendu à ce que vous deviez, je suppose, rivaliser avec des gens comme Tucker Carlson et Joe Rogan, le Dr Fauci, et leurs voix sont-elles plus puissantes et, je suppose, plus répandues que des gens comme vous, d’autres experts en santé publique qui sont dehors ? Et n’est-ce pas une partie du problème ?

FAUCI : Eh bien, Jim, la désinformation et la désinformation sont vraiment un problème très grave lorsqu’il s’agit d’un problème de santé publique comme COVID-19 dans lequel il est essentiel d’obtenir des informations correctes, à la fois pour les personnes infectées et qui ont besoin de médicaments appropriés. et des soins appropriés pour favoriser des choses qui ne sont pas prouvées dès le début ont toujours été un problème.

La meilleure façon de contrer la désinformation et la désinformation est d’essayer du mieux que nous pouvons tous pour obtenir les informations appropriées et correctes. Mais l’un des ennemis de la santé publique est la désinformation et, malheureusement, nous le constatons dans certains milieux.

…

CNN New Day samedi

5 septembre 2021

BORIS SANCHEZ, animateur : Docteur, approfondissons un sujet sur lequel vous avez beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, l’ivermectine, qui vermifuge pour chevaux qui a conduit à de nombreuses visites aux urgences. [Really?] Je te vois secouer la tête.

Les gens ont pris cette chose en essayant de traiter COVID, mais cela a conduit beaucoup de gens à s’empoisonner, ce qui a conduit à ce tweet de la FDA avertissant les gens de ne pas le prendre. Et encore des célébrités comme Joe Rogan ont parlé de le prendre. Vous voyez ce tweet. Vous n’êtes pas un cheval. Vous n’êtes pas une vache. Sérieusement, arrêtez.

Docteur, comment cela est-il devenu si populaire ? Y a-t-il des recherches qui indiquent qu’il est efficace du tout?

Dr ROB DAVIDSON : C’est difficile à comprendre exactement. Maintenant, écoutez, j’ai pris de l’ivermectine en 2014 avec une équipe de médecins et d’infirmières qui étaient en Haïti et en voyage de secours. Et nous avons été exposés à la gale de manière assez importante.

L’ivermectine est un excellent médicament. Il a remporté le prix Nobel en 2015, mais il traite des choses comme la gale, la cécité des rivières. C’est traité — tu sais, pour les gros animaux, pour les vermifuger comme tu dis.

Et donc nous ne voulons pas dire que l’ivermectine ne doit pas être utilisée pour ce à quoi elle est destinée. Ce n’est tout simplement pas un antiviral. Il ne traite pas le COVID.

Il y a — il y a des études dans des boîtes de Pétri utilisant des quantités massives d’ivermectine et cela inhibe le virus. Mais, vous savez, vous jetez autant de médicament sur presque tout ce qui peut inhiber son efficacité.

Certains scientifiques se sont accrochés à cela. Nous voyons cela dans les soins de santé tout le temps. Il y a des groupes de médecins ou de scientifiques qui pensent que quelque chose qu’ils voient peut fonctionner et donc ils veulent vraiment que cela fonctionne. Ils essaient de faire des recherches. Nous voyons des études d’observation, vous savez, des séries de cas – des groupes de personnes que les gens pensent que cela aide, cela arrive malheureusement dans les médias sociaux, puis des gens comme Joe Rogan s’y accrochent.

Vous savez, le président s’est accroché à l’hydroxychloroquine l’année dernière de la même manière. Notre propre chef de la majorité au Sénat ici dans le Michigan, Mike Shirkey, a tweeté à propos de l’ivermectine cette semaine. Et il est tout simplement inexplicable pourquoi ces gens veulent en quelque sorte promouvoir cela et l’amplifier alors que les preuves ne sont tout simplement pas là. Les gens ont juste besoin de se faire vacciner, de porter leurs masques, de faire les choses que nous savons fonctionner.

SANCHEZ: Oui, cela a du sens. C’est frappant pour moi que Joe Rogan fasse la promotion de drogues psychédéliques qu’il obtient d’on ne sait où et qu’il ne sait pas vraiment ce qu’il y a dedans, mais quand il s’agit d’un vaccin où des millions de personnes l’ont pris, il y a une tonne de recherches à ce sujet, il ne recommande pas de le prendre.