Joe Rogan raconte comment Nick Díaz a changé le MMA

Joe Rogan interviewe Nick Diaz à l’UFC

Nick Diaz est une légende du MMA, mais Joe Rogan va plus loin en expliquant comment le combattant a changé le sport (via l’expérience Joe Rogan).

“Nick Diaz a changé la donne en termes de cardio d’élite. Il a fait quelque chose de nouveau et la nouveauté était que cela ne vous frappera pas avec 100 pour cent de puissance, cela vous frappera avec 50 pour cent de puissance, mais cela vous frappera deux fois plus, et vous ne pouvez jamais respirer, et il restera sur vous et vous parlera tout le temps. Psychologiquement, il va interrompre votre respiration en vous frappant constamment et une fois qu’il se rendra compte que vous êtes blessé, il va vous achever.