Joe Rogan révèle qu’il a été testé positif au COVID-19

BOSTON, MA – 20 JANVIER: Joe Rogan est vu dans la cabine de commentaires lors de l’événement UFC 220 au TD Garden le 20 janvier 2018 à Boston, Massachusetts. (Photo de Jeff Bottari / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .)

Le podcasteur de renommée mondiale et commentateur de longue date sur le UFC Annonce de Joe Rogan qui a été testée positive pour COVID-19[feminine.

Joe Rogan annoncé à travers une vidéo sur son compte Instagram qui a été testé positif pour COVID-19, et qui éprouve des symptômes légers tout en se remettant à la maison de Austin, Texas.

Avis

Rogan Il a indiqué qu’il avait été testé positif au virus cette semaine, après s’être senti malade ce week-end. Et que son prochain spectacle a été reporté au 24 octobre après ce qui s’est passé.

Heureusement, tout semble indiquer que Rogan Ne soyez pas gravement touché par le virus, car vous ressentez des symptômes légers et vous vous sentez bien pendant votre convalescence.

“Je suis revenu de la route et samedi soir j’avais mal à la tête et je me sentais épuisé”, mentionné Rogan. « Il avait de la fièvre, de la sueur et il savait ce qui se passait. Il s’avère que j’ai COVID. Je l’ai pris trois jours de suite et maintenant je me sens mieux. Un grand merci à la médecine moderne de m’avoir aidé à traverser cela si rapidement. »

Les commentaires de Joe Rogan sur le COVID-19[feminine sur leur podcast, ils n’ont pas été négligés dans la société américaine.

Il n’est pas clair si Rogan être vacciné à partir de COVID-19[feminineavant d’être testé positif, après des semaines et des mois de remise en question de la validité des vaccins et encourager plusieurs à envisager de ne pas se faire vacciner.

Peu importe ce qui s’est passé, c’est bon pour les fans de la MMA et de son travail qu’il récupère rapidement et devrait être de retour avec ses apparitions publiques sous peu.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité