Joe Rogan souligne avec précision que Brian Stelter et Don Lemon de CNN présentent des émissions «terribles» ⋆ 10z viral

Le podcasteur Joe Rogan a souligné avec précision que CNN héberge Brian Stelter et Don Lemon hôte «

“Ils le décrivaient comme s’ils avaient droit aux téléspectateurs”, a déclaré Rogan avec incrédulité au sujet des plaintes de CNN concernant la taille de l’audience de Rogan. Rogan a noté: “C’est parce que le marché a parlé et que votre émission est vraiment terrible.”

“L’émission de Brian Stelter ne cesse de glisser et de glisser et de glisser dans les cotes d’écoute”, a déclaré Rogan. « Pareil avec Don Lemon’s. C’est la même chose. Tout le monde sait qu’ils ne sont pas réels. Ce ne sont pas de vrais humains… On leur dit évidemment un certain nombre de choses à faire.

Brian Stelter, le pantin de la classe du pouvoir, est particulièrement déterminé à essayer de détruire les alternatives aux principales plateformes de médias sociaux censurées. Il ne réussira probablement pas à le faire, compte tenu de l’impact incontrôlable de Gab.

DOSSIER NATIONAL SIGNALÉ: Brian Stelter et Pamela Brown, employés de CNN, ont fait preuve d’un manque de conscience de soi particulièrement amusant – même selon les normes de CNN – lors d’une discussion sur l’exode des partisans de Trump des monopoles technologiques de gauche comme Facebook et Twitter cette semaine.

“Je pense à une vue d’ensemble Pamela, voici la ligne de tendance préoccupante ici: les gens vont de plus en plus dans leurs propres chambres d’écho, de plus en plus dans leurs propres bulles, en particulier les électeurs de Trump”, a déclaré Stelter, qui est souvent appelé CNN ” eunuque de maison par le pandit conservateur Tucker Carlson.

“Mhmm, c’est ce que j’allais dire”, a déclaré Brown, hochant la tête en accord.

“Il y a cette nouvelle application de médias sociaux appelée Parler qui attire beaucoup d’attention parce que les conservateurs partent, disent qu’ils quittent Twitter et Facebook, vont à Parler parce qu’ils pensent que Parler est un espace plus sûr pour eux”, a poursuivi Stelter. “Ce que nous voyons est encore plus une mentalité de bunker dans les médias de droite, et finalement ce n’est pas bon pour le pays.”

Brown a ensuite offert ses paroles de sagesse sur la question: “Non, ce n’est pas bon, c’est une menace pour la démocratie, euh, que ces gens soient dans des chambres d’écho et se nourrissent de mensonges, essentiellement.”