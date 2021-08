Joe Rogan sur les paiements UFC: “La chose importante dans ce sport est de savoir combien de personnes vont voir votre combat.”

La rémunération des combattants de l’UFC est une question très discutable, et Joe Rogan n’a jamais hésité à avoir une opinion. Le commentateur, comédien et podcasteur de l’UFC est membre de l’organisation depuis de nombreuses années.

Dans un épisode de The Joe Rogan Experience avec l’ancien combattant de l’UFC Chad Mendes, Joe Rogan s’est exprimé au sujet de la rémunération des combattants. Plus précisément, il a évoqué la situation de Cheyanne Buys, qui a remporté le bonus “Performance of the Night” d’une valeur de 50 000 $.

Joe Rogan a parlé des variables qui déterminent le salaire d’un combattant et son succès à l’UFC. C’est la même raison pour laquelle des combattants comme Nate Diaz gagnent plus d’argent que d’autres comme Kamaru Usman, même s’il y a une grande différence dans leurs niveaux de compétence.

«À quel point êtes-vous excitant, à quel point êtes-vous divertissant, à quel point êtes-vous attrayant, votre personnalité et vous mettez-vous les fesses dans les sièges ? Maintenant, il est clair que ceux qui mettent des mégots dans les sièges sont les gens qui reçoivent le plus d’argent », a révélé Joe Rogan.

Cheyanne Buys s’est effondrée en apprenant qu’elle avait gagné le bonus et a révélé comment il avait lutté financièrement toute sa vie. Joe Rogan a joué le clip qui en parlait sur son podcast et a déclaré :

«Il a commencé à pleurer et tous ces gens sont allés en ligne et ont commencé à se plaindre de l’UFC. Je vois le point de vue de tout le monde. Je vois leur point de vue, et je vois le point de vue de l’UFC. Beaucoup de gens ne savent toujours pas qui elle est. Maintenant, ils savent plus qui elle est, mais l’important dans ce sport est de savoir combien de personnes verront votre combat«.

