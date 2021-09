Joe Rogan teste positif pour COVID-19 au milieu d’une tournée avec Dave Chappelle

L’animateur de talk-show controversé et comédien Joe Rogan a révélé mercredi qu’il avait été testé positif pour COVID-19. Rogan est actuellement en tournée avec Dave Chapelle, et leur escale à Nashville au Bridgestone Arena a été reportée au 24 octobre en raison de son diagnostic. Son équipe a publié une déclaration disant que « Joe va bien et a un cas bénin mais il a été testé positif pour COVID-19. »

Rogan s’est également rendu sur Instagram pour informer ses abonnés de son état. “Je suis revenu de la route samedi soir très fatigué. J’avais mal à la tête. Je me sentais juste épuisé”, a expliqué Rogan. Il a été testé positif le lendemain. “Alors nous avons jeté l’évier de la cuisine dessus, toutes sortes de médicaments”, a déclaré Rogan. Il a révélé qu’il avait pris un Z-Pac, de la prednisolone et de l’ivermectine. L’ivermectine, un antiparasitaire utilisé pour traiter les chevaux, a été présentée par les anti-vaccins comme un traitement contre le COVID-19, mais le New York Times a rapporté qu’elle avait “échoué à plusieurs reprises dans les essais cliniques pour aider les personnes infectées par le coronavirus”. Rogan a poursuivi en disant: “Nous voici mercredi et je me sens bien. Je n’ai vraiment eu qu’une mauvaise journée. Aujourd’hui, je me sens bien, je me sens plutôt bien.” Bien que Rogan n’ait pas noté s’il avait été vacciné ou non, il a déclaré: “Un merci merveilleux et sincère à la médecine moderne de m’avoir tiré de là si rapidement et si facilement.”

Rogan a été critiqué plus tôt cette année après avoir dit à ses 11 millions d’auditeurs de podcast qu’ils n’avaient pas besoin de prendre le vaccin COVID-19. « Si vous avez 21 ans et que vous me dites : « Dois-je me faire vacciner ? » Je n’irai pas”, a déclaré Rogan aux auditeurs de The Joe Rogan Experience. “Si vous êtes une personne en bonne santé, que vous faites de l’exercice tout le temps, que vous êtes jeune et que vous mangez bien, je ne pense pas que vous ayez à vous en soucier.” Au cours de la pandémie, 4,53 millions de personnes sont mortes du coronavirus dans le monde, dont 641K rien qu’aux États-Unis, dont beaucoup étaient jeunes et en bonne santé lorsqu’elles ont contracté le virus. De plus, les personnes asymptomatiques peuvent toujours transmettre le virus à d’autres, mettant en danger les membres vulnérables de la société.

Rogan a ensuite clarifié ses propos. “J’ai dit : ‘Je crois [the vaccines are] sûr », et j’ai encouragé beaucoup de gens à les prendre… Mes parents ont été vaccinés. J’ai juste dit : ‘Je ne pense pas que si vous êtes une personne jeune et en bonne santé, vous en ayez besoin.'”