Joe Rogan teste positif pour COVID, prenant de l’ivermectine

Joe Rogan, animateur du podcast « The Joe Rogan Experience », a été testé positif pour COVID.

L’animateur du podcast s’est rendu sur Instagram tard mercredi soir pour annoncer la nouvelle à ses fans. Il dit qu’il a été testé positif après son retour d’une série en Floride, qui est actuellement un foyer d’infection.

L’animateur de 54 ans a déclaré qu’il se sentait très fatigué samedi et qu’il avait été testé le lendemain. «Tout au long de la nuit, j’ai eu de la fièvre, des sueurs et je savais ce qui se passait», affirme-t-il. Après son diagnostic, il dit avoir « immédiatement jeté l’évier de la cuisine dessus ».

« Anticorps monoclonaux, ivermectine, Z-PAK, prednisone, tout. J’ai également reçu une perfusion de NAD et une perfusion de vitamines, et je l’ai fait trois jours de suite. Nous voici mercredi et je me sens bien », a déclaré Rogan à ses abonnés sur Instagram. Il a reporté son spectacle à Nashville au 24 octobre.

L’ivermectine n’est pas recommandée comme traitement du COVID par la FDA. Joe Rogan a continuellement été critiqué pour les commentaires qu’il a faits sur la pandémie de coronavirus sur son podcast. En avril, il a été critiqué pour avoir déclaré qu’il pensait que les jeunes et en bonne santé n’avaient pas besoin de se faire vacciner.

Rogan compte plus de 13 millions de followers sur Instagram. Son podcast est de loin le podcast le plus diffusé sur Spotify. Le Dr Anthony Fauci a qualifié l’évaluation de Rogan selon laquelle les jeunes n’ont pas besoin d’être vaccinés de « incorrecte » et « d’égoïste ».

“Je ne suis pas médecin”, a déclaré Rogan à son auditoire en avril pour revenir sur la déclaration. « Je ne suis pas une source d’information respectée, même pour moi. Les chercheurs qui étudiaient l’efficacité de l’ivermectine ont interrompu un essai de 1 300 patients parce que le médicament n’était pas meilleur qu’un placebo pour prévenir l’hospitalisation.

“Un merci merveilleux et sincère à la médecine moderne de m’avoir tiré de là si rapidement et si facilement”, a déclaré Rogan à ses auditeurs. Il convient de noter que le traitement par anticorps monoclonaux et les gouttes de NAD qu’il prétend recevoir sont assez chers.