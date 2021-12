Joe Root devrait démissionner de son poste de capitaine de l’Angleterre, déclare Geoff Boycott

Boycott a déclaré que de nombreuses décisions de Root étaient erronées, comme frapper d’abord sur un terrain adapté aux sertisseurs au Gabba.

Joe Root doit quitter son poste de capitaine de l’Angleterre après que la reddition douce de son équipe à Melbourne a permis à l’Australie de conserver les Ashes, a déclaré mardi l’ancien batteur anglais Geoffrey Boycott.

La victoire dominante de l’Australie dans le troisième test par une manche et 14 points a donné aux hôtes une avance inattaquable de 3-0 dans la série.

L’Angleterre a été fortement critiquée après sa capitulation en deuxième manche, l’ancien capitaine Ian Botham s’étant dit « gêné » de les voir perdre les Ashes en seulement 12 jours de test de cricket.

« Maintenant, l’Australie mène 3-0 et les Ashes sont partis, Root va-t-il arrêter de dire que l’Australie n’est pas bien meilleure que nous ? Cela ne me dérange pas qu’il vive au pays des coucous, mais arrêtez d’essayer de nous leurrer », a écrit Boycott dans sa chronique dans The Telegraph.

« S’il croit vraiment ce qu’il dit, il est peut-être temps qu’il abandonne le poste de capitaine de l’équipe de cricket d’Angleterre. Les faits nous regardent tous en face, sauf que Joe ne veut pas le voir. L’Angleterre ne peut pas battre. Notre bowling est ordinaire.

Boycott a déclaré que de nombreuses décisions de Root étaient erronées, comme frapper d’abord sur un terrain convivial pour les sertisseurs au Gabba tout en laissant de côté James Anderson et Stuart Broad qui ont plus de 1 100 guichets de test entre eux.

« C’est le rêve de tout joueur de cricket d’être capitaine de l’Angleterre et Joe a disputé 59 matchs d’essai pour façonner et imposer son autorité sur cet ensemble de joueurs. Il a disputé 13 tests contre l’Australie avec seulement deux victoires et neuf défaites », a déclaré Boycott.

« Personne ne voudrait abandonner le poste de capitaine, mais il ne s’agit pas de Joe – il s’agit d’amener les gars à mieux performer

