Joe Satriani se lance dans une tournée des beaux-arts

Joe Satriani, le légendaire guitariste de renommée mondiale, planifie sa première incursion en tant qu’artiste visuel en tournée avec des premières représentations à deux Galerie Wentworth emplacements en janvier 2022 — le vendredi 28 janvier de 19 h à 22 h au Hard Rock Hotel & Casino à Hollywood, en Floride et le samedi 29 janvier de 17 h à 20 h à l’emplacement de Boca Raton.

Satriani a préparé des pièces uniques pour l’exposition, y compris des toiles originales et des guitares peintes à la main.

Joe dit : « La musique et l’art sont mes passions. J’aime rendre l’invisible, le visible et l’inimaginable réel. L’image sur une toile, ou une guitare électrique d’ailleurs, peut vous faire ressentir quelque chose d’inattendu et de révélateur, quelque chose qui est le début d’une plus grande perspicacité personnelle. Remettre en question la ligne droite et les concepts de ce qui appartient à ce qui m’excite. Je veux expérimenter de nouvelles combinaisons de couleurs pour me faire voir au-delà de la réalité dominante. Il y a un équilibre entre le sérieux et l’humour qui peut imprégner un peindre une sorte de résilience et de longévité, la rendant à jamais contemporaine. Quand je peins et joue de ma guitare, je m’efforce d’être dans un état d’euphorie et de communiquer ce sentiment à mes fans. «

Ajoute Christian O’Mahony, directeur de Galerie Wentworth: « Joe est un maître conteur. Tout comme sa musique attire l’auditeur, son art attire le spectateur. Son œuvre est émotionnelle, imaginative et fantastique. Non seulement voyez-vous l’univers à travers Joedans les yeux, mais vous contemplez aussi notre place dedans. »

Vendredi 28 janvier de 19h à 22h

Galerie Wentworth au Seminole Hard Rock Hotel & Casino



Adresse : 5804 Chemin Seminole #103

Samedi 29 janvier de 17h à 20h

Galerie Wentworth au centre commercial Boca Raton Town Center



Adresse : 6000, chemin Glades #1089

Galerie Wentworth suivra les dernières procédures de sécurité COVID-19. Les masques sont obligatoires dans tous Galeries Wentworth. Toutes les œuvres exposées sont disponibles à l’acquisition.

Satrianitournée européenne reprogrammée pour soutenir son dernier effort, « Transformer », débutera le 4 avril et se poursuivra jusqu’au 6 juin.

