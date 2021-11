Donald Trump a eu énormément de mal à faire face à sa défaite électorale de novembre. Il a déclaré une fraude et a demandé à son équipe juridique de lutter contre les résultats. Lorsque cela a échoué, cependant, il s’est tourné vers son vice-président Mike Pence. En fin de compte, cependant, Pence a refusé d’annuler les élections pour Trump. Et en raison de ce choix, selon le conseiller juridique de Trump, John Eastman, Pence est responsable des violences du 6 janvier.

[Photo by Mark Wilson/.]

Lors d’un segment de lundi, Joe Scarborough a déchiré Trump et son « déplorable équipe juridique ». L’animateur de Morning Joe a déclaré aux téléspectateurs:

« Nous avons l’e-mail. Nous avons lu l’e-mail. C’est très clair que c’est exactement ce qu’il fait. Il reproche à Mike Pence de ne pas avoir commis de sédition contre les États-Unis d’Amérique et de ne pas avoir arrêté un acte constitutionnel exigé par la Constitution des États-Unis, la définition de la sédition. Ce gars n’arrête pas de chercher – j’utiliserai le mot, je l’utiliserai confortablement parce que je suis dans le vrai ici – il continue à avoir l’air de plus en plus déplorable de jour en jour.

Scarborough a poursuivi : « Si quelqu’un essaie de renverser le gouvernement des États-Unis, essaie de saper une élection présidentielle libre et légitime, vous pouvez le qualifier de déplorable. »

Voir également



Regardez un extrait du segment ci-dessous, gracieuseté de MSNBC :

Todd Neikirk

Todd Neikirk est un écrivain politique et technologique basé dans le New Jersey. Son travail a été présenté dans psfk.com, foxsports.com et Pet Lifestyles Magazine. Il aime le sport, la politique, la technologie et passer du temps à terre avec sa famille.

Lien source