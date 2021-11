Joe Scarborough félicite Trump pour l’opération Warp Speed

Au cours d’un segment de Morning Joe de MSNBC sur l’interdiction au Texas des mandats de masque scolaire, co-animateur Joe Scarborough a accordé un crédit rare au président Donald Trump pour l’opération Warp Speed, qui a aidé à développer le vaccin contre le coronavirus.

« Nous sommes au nord de 750 000 Américains morts du virus », a déclaré un contributeur de MSNBC Mike Barnicle. « Nous nous dirigeons vers les 800 000 points et vous vous posez la question. Vous savez, pourquoi cela a-t-il été le cas.

Il a continué:

Et vous vous demandez et vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si à un moment donné au début celui des dirigeants de ce pays, en particulier si nous avions un président des États-Unis, qui au printemps 2020 était monté sur le podium et a regardé la caméra, a parlé aux États-Unis d’Amérique et au monde et a déclaré: «Nous avons été agressés par une chose appelée Covid-19, cela peut vous tuer. Mais un miracle s’est produit, étant donné l’ingéniosité américaine et l’ingéniosité scientifique, nous avons développé un vaccin pour vous sauver la vie, pour sauver la vie de vos enfants, pour sauver votre famille et vos voisins.

« Mais il est nécessaire que vous vous fassiez vacciner. Et moi, le président des États-Unis, je me fais vacciner en ce moment deux minutes après avoir terminé ces brèves remarques. De plus, nous devrions porter des masques pour éviter de propager ce virus qui sera peut-être avec nous pour toujours. »

Si tout avait été expliqué honnêtement, logiquement aux gens de ce pays, je pense que nous serions face à un pays différent aujourd’hui.