Joe Scarborough rote audiblement sur Morning Joe

Est-ce qu’un micro chaud a capté Joe Scarborough éructations audibles jeudi matin? Ou Scarborough disait-il simplement « duh » ou « stupide » d’une manière gutturale qui sonnait particulièrement burpy ?

Le moment curieux est venu alors que Willie Geist livrait une mise à jour sur les districts scolaires de Floride qui auraient bafoué le gouverneur de Ron DeSantis décision de l’exécutif contre les mandats de masque alors que les infections à Covid-19 augmentent dans l’État.

Comme le dit Geist « Cela remet en cause l’ordre du gouverneur qui menace de retirer des fonds aux écoles s’ils obligent les élèves à porter un couvre-visage », les téléspectateurs peuvent entendre deux sons qui ressemblent clairement à des éructations non scénarisées (comme le sont la plupart des éructations), mais ils pourraient être Scarborough en train de dire « duh” ou “idiot”. Geist s’arrêta un instant, semblant être pris au dépourvu par le son étrange. Alors, était-ce un rot ?

Nous le pensons, et une recherche rapide sur Twitter révèle que des rots accidentels ont déjà été remarqués par les fidèles téléspectateurs de Morning Joe. Il y a tout juste un mois, quelqu’un du nom de « DearTanteCrabby » (qui appelle apparemment des conneries), a noté un cas similaire :

Chers @morningmika et @JoeNBC, vos micros sont très chauds. Chaque respiration profonde, soupir et rot (vous Joe) peut être entendu. – Tante Crabby appelle des conneries (@DearTanteCrabby) 8 juillet 2021

L’équipe de recherche du siège mondial de Mediaite analyse ce clip depuis quelques minutes et a déterminé que même s’il n’est pas clair de ce qu’était exactement ce son, cela valait la peine de faire du crowdsourcing.

Peut-être que Scarborough disait simplement « duh » et qu’un rot accidentel s’est également produit ? De toute façon, ça arrive. Qui d’entre nous n’a pas eu un moment embarrassant venu de son tractus gastro-intestinal ? Heureusement, la grande majorité d’entre nous ne sont pas à la télévision pour que la nation voit ces moments.

Oh et Mika Brzezinksi était parti aujourd’hui pour fêter son frère Mark Brzezinksi nomination récente pour devenir ambassadeur en Pologne. Et puisqu’elle était en congé aujourd’hui, permettez-moi de remplir sa réponse probable.

Soupir.

Regardez ci-dessus via MSNBC.

