Joe Smith Jr.et Maxim Vlasov prêts pour le match pour le titre de samedi à Tulsa

TULSA, OK (8 avril 2021) – Joe Smith Jr., propriétaire d’une petite entreprise et ancien ouvrier syndical de la construction de Long Island, veut juste se battre. Smith, qui dirige Team Smith Tree Service avec son père, espère renverser Maxim Vlasov et remporter le titre vacant des poids lourds légers WBO samedi soir au Osage Casino de Tulsa, Oklahoma (ESPN, ESPN Deportes et ESPN, 22 h HE).

Smith et Vlasov s’étaient rencontrés face à face pour une conférence de presse avant le combat le 11 février à Las Vegas. Vlasov a été testé positif au COVID-19 le lendemain et le combat a été temporairement interrompu. Vlasov s’est rétabli, est rentré chez lui en Russie, puis a terminé son camp d’entraînement à Las Vegas.

Smith s’est marié, mais a retardé sa lune de miel pour se concentrer sur la tâche à accomplir. Au lieu des lumières vives de Las Vegas, ils se battront à Sooner State devant une foule limitée.

Avant la nuit du combat, lors de la deuxième conférence de presse, voici ce que les deux combattants avaient à dire:

Joe Smith Jr.

«J’étais prêt à 100% à rentrer en février, mais ça va. J’ai eu le temps de profiter du jour de mon mariage et maintenant je suis prêt à me battre une fois de plus. «

«Je sais de quoi j’ai affaire. C’est un gars qui donne beaucoup de coups de poing et qui est agressif. Il a beaucoup d’expérience, mais je me suis bien préparé et je vais donner à 100% de moi-même pour être victorieux ».

« Devenez un champion du monde et écoutez les mots » et le nouveau champion! » ça va être une sensation incroyable. C’est tout ce pour quoi je travaille depuis l’âge de 15 ans. «

Maxim Vlasov

« Je suis prêt. Je me suis bien préparé. J’ai amélioré mes compétences et je suis prêt à tout donner, à 100%. «

«Même si je suis un combattant expérimenté. Je ressens la même chose qu’un boxeur plus jeune avec moins d’expérience car je sais que c’est une belle opportunité pour moi. C’est une grande responsabilité et un grand risque. Je suis très excité et motivé pour ce combat.

«J’ai pris la préparation au sérieux, j’ai regardé beaucoup de ses combats et appris quelques choses. Je n’aime pas parler de leurs points les plus faibles ou les plus forts ou divulguer des stratégies ou des plans liés au combat.