Joe Walsh détaille le cinquième concert annuel de VetsAid pour 2021

En cette journée des anciens combattants, Joe Walsh, le musicien intronisé au Rock and Roll Hall of Fame et plusieurs fois primé aux Grammy Awards, et VetsAid, son organisation nationale de vétérans à but non lucratif 501(c)3, ont annoncé les détails de son 5e festival de musique annuel en 2021.

« Avec des taux COVID variables tout au long de l’été et de l’automne, je n’étais pas à l’aise pour organiser le genre de festival en direct auquel nos fans et nos artistes s’attendent et méritent », a déclaré Walsh. « J’étais tellement satisfait du festival de streaming de l’année dernière que j’ai pensé que nous pourrions essayer quelque chose d’encore plus cool cette fois-ci. Rejoignez-moi et mes copains pour une confiture à l’ancienne au sous-sol en direct de ma maison à la vôtre où je vais lancer de toutes nouvelles chansons, jouer quelques favoris, partager des séquences et des performances inédites d’anciens spectacles de VetsAid et… qui sait qui apparaîtra et qu’est-ce qui pourrait arriver ?! »

‘VetsAid 2021: The Basement Show’ est un événement payant et sera diffusé en direct le 18 décembre 2021 via vetsaid.veeps.com et sera également disponible pour une nouvelle diffusion jusqu’au 25 décembre 2021. Les billets sont disponibles dès maintenant et sera au prix de 14,95 $ avec des lots de marchandises disponibles.

Joe Walsh a lancé VetsAid le 20 septembre 2017 avec un concert inaugural à l’EagleBank Arena de Fairfax, en Virginie. Le deuxième événement du festival était à Tacoma, WA et le troisième à Houston, TX. VetsAid cherche généralement à organiser les événements dans des villes du pays comptant une importante population d’anciens combattants. Les spectacles ont inclus des performances de musiciens dont James Taylor, Chris Stapleton, Don Henley, ZZ Top, Sheryl Crow, The Doobie Brothers, Zac Brown Band, Jason Isbell, Keith Urbain, Haim, Gary Clark Jr. et Ringo, le beau-frère de Joe. VetsAid 2020 a vu le festival se déplacer en ligne pendant la pandémie de COVID avec plus de 40 artistes participants, dont Willie Nelson, Eddie Vedder, Gwen Stefani, James Hetfield et Jon Bon Jovi.

À ce jour, VetsAid a versé près de 1,8 million de dollars à des organisations qui soutiennent les anciens combattants et leurs familles. Tous les revenus nets du festival de streaming 2021 iront directement aux œuvres caritatives de services aux anciens combattants sélectionnées via un processus de vérification coordonné en tandem avec le Combined Arms Institute. Les critères du processus de sélection de cette année se concentreront exclusivement sur nos anciens combattants sans abri et les efforts de réinstallation de nos alliés afghans.

Écoutez le meilleur de Joe Walsh sur Apple Music et Spotify.