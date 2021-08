Joe Walsh espère guérir avec de la musique sur un nouvel EP collaboratif “Prayers” avec Amjad Ali Khan

Si jamais deux musiciens sont venus d’univers totalement différents, c’est Joe Walsh et Amjad Ali Khan. Walsh est bien sûr le guitariste qui a marqué l’histoire du power trio avec le James Gang et a été artiste solo et Eagle à temps plein au cours des quatre dernières décennies. Khan est l’un des meilleurs joueurs de sarod vivants et l’un des joueurs classiques les plus renommés de l’Inde. Tous deux ont fait des tournées internationales depuis les années 60, mais leurs styles de musique sont bien séparés.

Pourtant, les deux se sont liés d’amitié lors d’un mariage il y a quelques années, et les amitiés musicales conduisent inévitablement au brouillage. Lorsque le bourrage s’est produit l’année dernière, les deux étaient dans l’état d’esprit de faire quelque chose de spirituellement positif pendant une période sombre. Khan a amené ses deux fils Amaan Ali Bangash et Ayaan Ali Bangash pour jouer, et Walsh a appelé une liste A de joueurs, dont les batteurs Stewart Copeland (La police), Jim Keltner et Joe Vitale. La musique qui en résulte n’est ni classique indienne ni rock, mais quelque chose de nouveau et organique.

La musique de Prières est en grande partie élégant et acoustique, avec la sensation spirituelle toujours évidente : un morceau (« Goddess ») salue la féminité, un autre (« Healing Love ») est dédié aux travailleurs de première ligne et un troisième, « Hope » incorpore « We Shall Overcome » comme un hommage à Black Lives Matter. Pour ceux qui associent Walsh uniquement à la bonne humeur et aux voies rapides, c’est vraiment quelque chose de grisant. Mais comme il nous l’a dit récemment, tout s’est déroulé avec bonheur et naturellement.

Les collaborateurs nous ont rejoints récemment pour une conversation transatlantique, avec Walsh en train de zoomer depuis Los Angeles et Amjad Ali Khan et Ayaan Ali Bangash se réveillant à 5 heures du matin pour nous rejoindre depuis l’Inde.

Lors de votre première rencontre sociale, l’idée d’une collaboration musicale est-elle venue tout de suite ?

Joe Walsh : Pas tout de suite, non. Nous nous sommes rencontrés et n’avons pas eu beaucoup de temps pour comparer nos notes. Mais [our first] réunion s’est assez bien passée pour que nous décidions de nous réunir le plus tôt possible. Nous ne savions pas quoi penser l’un de l’autre parce que nous venons de deux mondes différents mais partageons beaucoup de choses en commun sur des choses que nous aimions et n’aimions pas. Mais une fois que nous avons réalisé que nous étions de la même partie de l’univers, nous avons décidé, pensons à faire de la musique ensemble sans savoir à quoi nous attendre, sans aucun plan ou quoi que ce soit. Ainsi, au cours d’une réunion et de quelques visites, nous avons décidé de continuer et d’élargir notre nouvelle amitié.

Amjad Ali Khan : Nous sommes d’horizons différents, mais nous respirons la musique. En gros, il y a deux mondes. L’un est un monde de mots, de langage et l’autre est un monde de sons. Et le son est très pur. Le son est très innocent et très sacré. Parce qu’à travers le son, je ne peux pas manipuler. Si je suis désaccordé, vous le saurez. Mais à travers le langage, le monde manipule et essaie de faire ce qu’il veut. Dans notre pays, en Inde, on dit que la musique est Dieu, que la musique vous connecte. Et partout dans le monde, les gens vénèrent à travers le son, la musique, le piano et l’orgue. Nous sommes donc très heureux de nous être rencontrés.

Ayaan Ali Bangash : La première fois que mon frère et moi avons rencontré le maestro Walsh, c’était lorsqu’il voulait posséder un sarod. C’était donc essentiellement une présentation de ce sarod, qui s’est avéré être une jam session entre nous. Nous ne savions pas que, dans le temps à venir, ce sarod viendrait à la rescousse. Lors de la première session d’enregistrement lorsque nous sommes arrivés à LA, nous venions des îles de Vancouver et aucun de nos instruments n’est arrivé. Donc tous les artistes étaient en studio et nous étions juste censés commencer à enregistrer. Alors cet instrument, que le maestro Walsh avait pris il y a quelques années, est venu à notre secours. Cet instrument fait également ses débuts dans cet EP.

Vous pouvez entendre une certaine influence indienne dans votre musique, remontant aux premiers morceaux de James Gang comme “Take a Look Around”. Cela a-t-il toujours été un intérêt pour vous ?

Joe Walsh : Je suppose qu’il y avait un peu de ça en chacun de nous, depuis George Harrison commencé à utiliser la musique indienne dans certaines chansons des Beatles. C’est ainsi que tant de musiciens en Amérique l’ont découvert. J’avais toujours hésité à propos de la musique indienne parce qu’elle semblait si vaste, complexe et difficile à comprendre en termes de « Comment est-ce que je joue de la guitare avec ça ? »

Mais assis avec Amjad, jouant de la musique et parlant, il était très patient avec moi. Et nous avons trouvé des similitudes entre le sarod et la guitare – ce sont tous deux des instruments à cordes pincées. J’étais fasciné qu’il n’ait pas de frettes, et il était fasciné que je le branche sur un ampli. Et donc, à partir de là, nous avons pensé : « Ce ne serait pas cool de se réunir et de jouer et de voir ce qui se passe ? » J’ai décidé que nous devrions le faire dans un studio au cas où quelque chose de spécial se produirait. J’avais le pressentiment que ce serait le cas.

À part vous, il y a des joueurs stellaires sur cet EP. Comment se sont-ils impliqués ?

Joe Walsh : Il y a une communauté de musiciens A-plus à Los Angeles et ce sont des gars incontournables. J’avais besoin d’aide et je voulais avoir des gars qui avaient de bonnes chances d’être en mesure de comprendre ce que nous faisions. J’ai donc rassemblé des amis que je pensais être de qualité supérieure et qui seraient capables de sauter au milieu et d’ajouter quelque chose plutôt que de rester assis là avec un bloc-notes et d’essayer de comprendre ce que c’est. Aucun de nous n’avait fait quelque chose comme ça auparavant. Et maintenant, il y a un tas de discussions à Los Angeles, « Hé, nous devons le refaire. Quand est-ce que tu recommences, Joe ? Et c’est bon signe.

Amjad Ali Khan : Maestro Joe Walsh est une inspiration et son personnage, sa personnalité et sa façon de jouer, tout a commencé avec ça. Mais dans notre musique indienne, dès notre enfance, on nous apprend aussi à chanter. Parce qu’à travers mon instrument, je chante. Nous avons donc apprécié une chanson comme « We Shall Over Come ». Nous avons une grande estime pour Dr Martin Luther King Jr. et Mahatma Gandhi, le père de notre nation. Il est devenu un symbole de paix, de non-violence et c’est une mélodie tellement universelle. Nous avons une chanson en hindi qu’ils utilisent dans les assemblées scolaires tôt le matin pour les enfants [that is related to] « Nous surmonterons. »

L’EP est dédié à Black Lives Matter, et il y a beaucoup de pensée spirituelle dans cette musique.

Joe Walsh : Je commencerai par dire que c’est une période étrange. Il y a beaucoup de désaccords ces jours-ci et il ne semble pas y avoir beaucoup de terrain d’entente. Mais nous savons (et c’est en partie pourquoi nous le faisons) que si nous jouons de la musique et que des gens – qui normalement ne s’aiment pas – viennent s’asseoir ensemble, que rien de tout cela n’a d’importance. Ils viennent écouter de la musique. Quand nous jouons, il n’y a pas de problèmes et tout le monde rentre plus heureux à la maison. C’est une chose très curative.

Nous voulions guérir avec la musique que nous diffusions. Nous l’avons dédié aux travailleurs de première ligne, à toutes les personnes qui ont aidé à sauver des vies et qui n’ont pas nécessairement été payées pour cela, ou, dans certains cas, même pas remerciées. Mais ce genre d’esprit humain, cette compassion et ce souci des autres êtres humains, c’est court maintenant dans la vie de tous les jours. Je pense donc que la musique, en particulier la musique live, va vraiment aider à guérir et à mettre les gens plus à l’aise les uns avec les autres.

Quand vous faites un album de rock, il y a généralement beaucoup d’humour et de bonne humeur, mais ce projet montre un côté plus sérieux. Pensez-vous que nous en verrons plus?

Joe Walsh : L’expérience de ce projet a fait de moi un bien meilleur musicien et je pense une meilleure personne, et je comprends simplement la musique indienne et de quoi il s’agit. Amjad est un grand professeur de toutes choses. Je pense que oui, cela apparaîtra certainement dans ma future musique. Je ne sais pas ce qu’est vraiment le rock. Je ne sais pas vraiment ce qu’est un album parce que les albums ont une face B, donc une partie de notre définition de ce qui se passe maintenant doit être mise à jour. Je ne sais plus ce qu’est le rock, mais je n’ai pas encore fini de faire de la musique. Nous verrons où cela va, mais je n’ai pas peur de prendre des risques en ayant fait cela avec ce projet et en le faisant fonctionner si bien.

Tous les profits de l’artiste de l’album bénéficieront à la santé mondiale à but non lucratif Intrasanté International, une organisation mondiale à but non lucratif qui aide les agents de santé.

