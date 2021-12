Joe Walsh prolonge la cinquième diffusion annuelle de VetsAid jusqu’au jour de l’An

Musicien lauréat de plusieurs Grammy Awards Joe Walsh a annoncé qu’il prolongerait la diffusion en continu de The Basement Show, le cinquième festival annuel de musique VetsAid, jusqu’au jour de l’An. Il a également confirmé qu’il ferait une « veille » le 27 décembre et qu’il serait en direct dans la salle de discussion de 17 h 00 HNP à 20 h 00 HNE.

« Je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui ont filmé notre cinquième émission annuelle VetsAid ! » dit Walsh. « Avec de nombreux projets de vacances modifiés, ajustés ou annulés en raison de la pandémie, de nombreux fans nous ont demandé de prolonger la période de visionnage afin que leurs familles puissent profiter du spectacle pendant les vacances, alors continuons la fête et collectons des fonds pour nos anciens combattants ! De ma famille à la vôtre, je souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année plus radieuse ! »

Comme le titre l’indique, Walsh a animé The Basement Show depuis son studio au sous-sol, au cours duquel il a également donné plusieurs représentations et accueilli des invités spéciaux, dont Ringo Starr. Il a également fait visiter aux fans le studio et une partie de sa collection de guitares et les a invités à lui poser des questions, qui ont été modérées par ses co-fondateurs de VetsAid, sa femme Marjorie Walsh et son beau-fils Christian Quilici.

Le flux comprenait également des images inédites des quatre premières itérations de VetsAid et d’une récente visite que Joe a faite à l’installation US Vets Long Beach. Là, il a rencontré différentes générations d’anciens combattants qui ont partagé leurs histoires sur leur transition hors de l’itinérance, leurs réflexions sur la crise actuelle de l’itinérance à l’échelle nationale et des messages d’espoir.

VetsAid est un événement payant avec des laissez-passer en direct et des offres groupées disponibles dès maintenant pour 15 $, tous les bénéfices étant reversés aux vétérans.

C’est la deuxième année que VetsAid a lieu en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. En temps normal, l’événement a généralement lieu dans des villes à forte population d’anciens combattants. À ce jour, VetsAid a collecté 1,8 million de dollars pour des organisations soutenant les anciens combattants et leurs familles.

Diffusez VetsAID sur le site officiel de Veeps.