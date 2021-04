Joe West bat Paul Lo Duca dans un procès en diffamation ⋆ .

Joe West, L’arbitre le plus ancien de la Major League Baseball, vient de gagner un procès en diffamation contre un ancien joueur qui l’a accusé d’accepter une nouvelle sorte de pot-de-vin en échange d’appels favorables.

Cet ancien joueur, ancien receveur des Mets de New York et des Dodgers de Los Angeles Paul Lo Ducune, est maintenant sur le crochet de 500 000 $ «plus les intérêts de jugement statutaires» sur l’allégation, selon une ordonnance rendue lundi par le juge de la Cour suprême de New York John J. Kelley.

La controverse a commencé au printemps 2019 lorsque Lo Duca est apparu sur un podcast populaire hébergé par The Action Network et a raconté une histoire sur un jeu en 2006 ou 2007 où Mets se rapprochait. Billy Wagner a été prétendument doté d’une zone de frappe plus large par l’arbitre franc (Ouest) en échange de l’emprunt de sa Chevrolet 1957 (Wagner).

Au cours du podcast, Lo Duca a raconté les paroles présumées de Wagner sur le pot-de-vin présumé lors d’un match contre les Phillies de Philadelphie.

Une ordonnance du tribunal de juin raconte la majeure partie du segment en question:

Nous rentrons dans le club-house et je me dis: “ Qu’est-ce que c’est que ce f ** k vient de se passer en ce moment? ” et Wagner me fait un clin d’œil. Je me dis: “Quel est le secret?” Il est comme: «Joe aime les voitures anciennes». Je suis comme “vraiment?” Il dit: «Ouais, donc chaque fois qu’il vient en ville, je lui prête ma Chevy 57 pour qu’il puisse la conduire. Et je me dis: ‘Quoi?’ Il dit: “ Ouais, alors il m’ouvre la zone de frappe. ” Je me dis: “ Ce type me jette dehors depuis 10 ans de ma vie et tout ce que j’avais à faire était de lui louer une Chevy 57? ”

West a contesté qu’un tel jeu existait même en se référant à des statistiques.

«En réalité, en 2006 et 2007, les deux années que Lo Duca a joué pour les Mets de New York avec Billy Wagner, Joe West a été l’arbitre du marbre pour un match entre les Phillies de Philadelphie et les Mets une seule fois, Billy Wagner n’a pas lancé du tout, et le match s’est terminé sur un coup de circuit, pas sur des grèves appelées », notait la plainte initiale.

Dans l’ordonnance du tribunal du lundi, l’arbitre a été absous par l’histoire.

“[West] vérifié les livres des records pour vérifier s’il avait déjà appelé trois frappes consécutives dans un match dans lequel Wagner a lancé à Lo Duca, comme Lo Duca l’avait prétendu, ou s’il avait expulsé Lo Duca de huit des neuf matchs, comme Lo Duca l’avait prétendu, »A noté le tribunal. «L’histoire de Lo Duca était fausse même sur ces questions.

Le juge Kelley, en prenant sa décision, a également crédité l’évaluation de West du préjudice causé à sa réputation par la fausse histoire de Lo Duca.

De l’avis, en détail:

Le tribunal crédite le témoignage du plaignant selon lequel l’intégrité et le caractère d’une personne sont des mesures primaires qui sont appliquées à l’évaluation de la qualité d’un arbitre ou d’un joueur et, par conséquent, à la considération qu’il sera accordée pour son élection et son intronisation au Temple de la renommée. Le plaignant a exprimé une inquiétude légitime que, si les électeurs du Temple de la renommée créditaient la fausse affirmation de Lo Duca concernant son intégrité et son caractère, il pourrait ne pas être élu pour l’intronisation au Temple de la renommée pour les mêmes raisons que d’excellents joueurs par ailleurs. Joe Jackson «Shoeless», Pete Rose, et Barry Bonds avait été ou n’a pas été élu. Il a également exprimé sa crainte qu’il soit difficile de réparer complètement sa réputation, en particulier parce qu’un comité spécial de cadres de baseball et d’anciens joueurs choisis par les directeurs du Temple de la renommée est chargé de sélectionner les arbitres pour l’intronisation au Temple de la renommée.

En somme, le tribunal a statué que West avait droit à une indemnité de 250000 dollars pour l’angoisse mentale et la détresse émotionnelle du passé et de 250000 dollars supplémentaires en dommages-intérêts spéciaux «pour les dépenses qu’il devra engager pour retenir les services d’un cabinet de relations publiques afin de se forger une réputation suffisante plan de correction. »

Lisez la décision complète ci-dessous:

[image via Bob Levey/Getty Images]

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]