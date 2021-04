Joe West remporte un procès de 500000 $ contre Paul Lo Duca de l’ex-Mets ⋆ .

L’arbitre Joe West a reçu 500 000 $ plus les intérêts lundi après avoir remporté un procès en diffamation contre l’ancien joueur de la ligue majeure Paul Lo Duca.

Le juge John Kelley de la Cour suprême de Manhattan a rendu la décision.

Lo Duca avait déclaré sur le podcast «The Favorites» sur Action Network en avril 2019 que West avait une fois accepté de donner à son coéquipier des New York Mets, Billy Wagner, une plus grande zone de frappe en échange de l’utilisation de la voiture d’époque du lanceur.

“Nous jouons comme un match très serré contre les Phillies et Billy Wagner arrive de l’enclos”, a déclaré Lo Duca sur le podcast. «J’avais l’habitude d’aller au monticule à chaque fois et je me disais: ‘Qu’est-ce qui se passe?’ et il est comme, ‘Hé, Joe est derrière l’assiette. Installez quelques centimètres de plus à l’intérieur. J’étais comme: ‘Vous vous moquez de moi? Joe me déteste. Il est comme: ‘Non, non, non, non, non, non. Joe m’aime.

«Je dis: ‘Il ne nous a pas donné le coin de la journée.’ Il a dit: «Ne t’inquiète pas pour ça». Il lance littéralement 10 lancers et frappe trois gars. Joe appelle les trois gars. Huit des neuf emplacements étaient d’au moins trois à quatre pouces à l’intérieur, même pas proches. Les gars lançaient des chauves-souris et tout. Joe quitte le terrain…

«Je rentre dans le club-house et je me dis: ‘Qu’est-ce que c’est que… vient de se passer maintenant?’ Et Wagner me fait un clin d’œil. Je me dis: “Quel est le secret?” Il se dit: ‘Eh, Joe adore les voitures anciennes, alors chaque fois qu’il vient en ville, je lui prête ma Chevy 57 pour qu’il puisse la conduire, alors il m’ouvre la zone de frappe.’ ‘

Juge-arbitre Joe West et Paul Lo Duca., Kevin P. Coughlin

West a nié l’allégation. Selon USA Today, West n’était derrière le marbre qu’une seule fois pour un match des Phillies-Mets en 2006 et 2007, les saisons où Lo Duca et Wagner étaient coéquipiers des Mets, et Wagner n’a pas lancé ce match.

West a également soutenu que les commentaires de Lo Duca pourraient nuire à ses chances de faire partie du Temple de la renommée.

Le tribunal a accordé à West 250 000 $ pour «l’angoisse mentale et la détresse émotionnelle passées» et 250 000 $ supplémentaires pour «compenser les dépenses qu’il devra engager pour retenir les services d’un cabinet de relations publiques afin de formuler et de mettre en œuvre un plan de redressement de réputation suffisant.