Joe Wieskamp de l’Iowa Hawkeyes ; entretien de prospection

Hawkeye Nation.. ça fait 3 ans incroyables. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre soutien tout au long de ma carrière… À ce stade, j’aimerais annoncer officiellement que je garderai mon nom dans le repêchage de la NBA 2021. Je serai un Hawkeye pour la vie ! #WiesyOuttaHere ✌🏻💛 pic.twitter.com/UKWPXCf4vr – Joe Wieskamp (@JWieskamp21) 2 juillet 2021

JW : Je suis diplômé de l’université cet été. Le moment était venu. Beaucoup d’exécutifs aiment mon jeu. J’ai tiré 46% sur 3. J’ai l’impression d’être le meilleur tireur du repêchage. Que pourrais-je vraiment prouver d’autre ? Mon jeu se traduit vraiment en NBA à ce stade, si cela a du sens. Mais je testais les eaux pendant un moment. Mon agent est assez conservateur et il voulait que j’obtienne autant d’informations et de commentaires que possible.

Une des choses les plus importantes pour nous, avec le COVID, les équipes n’ont pas toujours pu venir nous voir en personne cette année. Donc, nous voulions juste nous mettre devant les gens et me voir de près et à quel point je peux bien le filmer. Je suis plus athlétique qu’on ne le pense. J’essayais de montrer ces choses dans ces entraînements et à la moissonneuse-batteuse afin que lorsque les équipes me voyaient de près, elles se rendent compte à quel point j’étais bon. C’est pourquoi j’ai décidé de rester à tapis. Il y a pas mal d’équipes qui m’aiment et j’ai été moi-même en bonne position pour être repêché.