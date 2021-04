Joe Willock, prêteur d’Arsenal, a admis avoir marqué un but égalisateur tardif pour Newcastle contre Tottenham « l’a rendu plus doux » après que les Magpies se soient défendus d’un but derrière pour réclamer un point vital à St James ‘Park.

À seulement cinq minutes de la fin, le remplaçant Willock a remporté un égaliseur crucial pour laisser les Magpies trois points au-dessus de Fulham, qui affrontera Aston Villa plus tard dimanche.

Arsenal Loanee Willock était plein de sourires après avoir marqué un égaliseur vital contre les Spurs

Hugo Lloris a gardé la tête initiale de Miguel Almiron mais Willock est arrivé au bon endroit au bon moment pour écraser l’égalisation sous la barre et réclamer un point mérité pour son équipe.

S’exprimant après le match, Willock a déclaré à Sky Sports: « Je suis un joueur d’Arsenal et cela rend les choses plus douces, mais je suis heureux de faire mon travail »

Vous pouvez regarder l’interview de Willock, ci-dessous…

Joe Willock sur son but contre Tottenham: «Je suis un joueur d’Arsenal, donc ça rend les choses un peu plus douces mais je suis heureux de venir ici et de faire mon travail – [to] venez sur le terrain et faites un impact comme le manager m’a dit de le faire. [Sky] #afc pic.twitter.com/qNMiWXUQfP – afcstuff (@afcstuff) 4 avril 2021

