Joe Willock, prêteur d’Arsenal, entre dans l’histoire de la Premier League et renforce sa réputation de milieu de terrain

Joe Willock a écrit son nom dans les livres d’histoire de la Premier League avec un autre objectif pour Newcastle.

Le prêteur d’Arsenal a ouvert le score à domicile à Sheffield United devant des milliers de fans de Newcastle, qui sont déjà tombés amoureux du milieu de terrain depuis son arrivée en janvier.

.

Willock est déjà un favori des fans à St James ‘Park

C’est parce que Willock a marqué lors de ses six dernières apparitions en Premier League, faisant de lui le plus jeune joueur de l’histoire de haut niveau à le faire à l’âge de 21 ans et 272 jours.

Le milieu de terrain de la jeunesse anglaise a rencontré le centre de Jacob Murphy avec une tête imparable à la fin de la première mi-temps.

«C’est un moment superbement chronométré depuis le milieu de terrain. Il a été une épine aux côtés de Sheffield United pendant toute la moitié », a déclaré l’ancien entraîneur de Leeds Neil Redfearn dans un commentaire pour talkSPORT.

.

C’était une autre finition fantastique de Willock

«Ça se fait une réputation de milieu de terrain maintenant, c’est une excellente finition.»

Cependant, les fans de Newcastle feraient mieux de ne pas trop s’attacher.

Selon l’expert en transfert Fabrizio Romano, Arsenal prévoit de ramener Willock dans la configuration de l’équipe première la saison prochaine, à moins qu’ils ne reçoivent des offres importantes.

Newcastle n’est certainement pas un club associé à de tels transferts sous la propriété de Mike Ashley.