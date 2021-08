Joe Willock proche de Newcastle United Switch après s’être mis d’accord sur les frais avec Arsenal

in

Newcastle United aurait conclu un accord avec Arsenal concernant la signature permanente du milieu de terrain Joe Willock. Selon David Ornstein de l’Athletic, les deux clubs ont convenu d’un montant supérieur à 20 millions de livres sterling.

Les Magpies de Steve Bruce n’ont pas encore conclu de conditions personnelles avec Willock, mais ont fait pression tout l’été pour ramener l’international anglais U21 à St James ‘Park, où il a bénéficié d’un superbe prêt mi-saison en 2020/21.

Newcastle United accepte les frais de Joe Willock avec Arsenal

Steve Bruce a précédemment déclaré qu’il “adorerait” signer Willock de manière permanente

Compte tenu de l’impact transformateur que Willock a eu en prêt à Newcastle la saison dernière, convenir d’un accord pour le ramener au club d’Arsenal représenterait sûrement une affaire astucieuse de la part des Magpies.

Le joueur de 21 ans a joué un rôle clé en aidant l’équipe de Steve Bruce à rester en Premier League, marquant huit buts en 14 matches de championnat pour propulser les Magpies loin de la zone de relégation et à une éventuelle 12 places.

Willock est également entré dans l’histoire pendant son séjour à St James ‘Park, devenant le plus jeune joueur à marquer lors de six matchs consécutifs de Premier League après un but contre le relégué Sheffield United lors de l’avant-dernier tour de la ligue.

C’est après ce match que Steve Bruce a clairement exprimé son désir de ramener Willock au club où il a eu un tel impact. Le manager de Newcastle a déclaré : « C’est une arme à double tranchant. Nous devons respecter c’est le joueur d’Arsenal. Si nous le pouvons, nous aimerions l’amener ici.

Newcastle vise à améliorer les performances de la saison dernière

Le fait que Newcastle ait réussi à terminer près de la première moitié de la ligue la saison dernière – grâce en grande partie à l’impact de Willock – était étonnant à bien des égards.

Les performances à St James’ Park ont ​​souvent été décevantes, entraînant une atmosphère de mécontentement dirigée contre le manager Steve Bruce et le propriétaire Mike Ashley, qui n’a pas pu vendre le club.

Malgré cela, Bruce a mené l’équipe à une position finale plus élevée qu’elle ne l’avait fait la saison précédente, et espère faire encore mieux lors de la campagne 2021/22.

Le manager de Newcastle a été privé des joueurs clés Allan Saint-Maximin et Jamaal Lascelles pendant de longues périodes la saison dernière, son équipe étant également victime d’un malheureux record de blessures. Si de tels problèmes ne se reproduisent plus au cours de la nouvelle saison, les supporters des Magpies pourraient retourner à St James ‘Park avec un optimisme prudent.

