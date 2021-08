Joe Willock se rapproche du déménagement de Newcastle United

Newcastle United et Arsenal sont en pourparlers sur un accord pour renvoyer Joe Willock aux Magpies de manière permanente – et aujourd’hui, les rapports de Mike McGrath et Sam Dean du Telegraph affirment que le joueur est maintenant un pas de plus vers l’achèvement du avancer après avoir avancé dans les négociations.

L’accord de Newcastle United pour signer Joe Willock se rapproche de son achèvement

Joe Willock s’est épanoui avec plus de temps de jeu avec Newcastle United

Le joueur de 21 ans a lutté pour le temps de jeu au cours des dernières saisons pour le club actuel d’Arsenal, ne gérant que 12 départs pour l’équipe en quatre saisons. En fait, avant son prêt lors de la dernière campagne, il n’a réussi que deux départs pour les Gunners.

À la recherche d’une action plus régulière en équipe première, il a rejoint Newcastle pour un contrat à court terme. Le mouvement a porté ses fruits, car il a prospéré et a aidé l’équipe à échapper à la relégation. En 14 matchs, il a réussi un superbe retour de huit buts. Cela signifiait qu’il avait terminé la saison en tant que deuxième meilleur buteur de l’équipe derrière Callum Wilson, bien qu’il n’ait figuré pour l’équipe que pendant la moitié de la campagne.

Des frais de 22 millions de livres sterling auraient été convenus

Après une performance aussi phénoménale pour le club, le patron Steve Bruce est maintenant impatient de retrouver le joueur de manière plus permanente. Il pourrait très bien l’obtenir cet été, avec des frais de 22 millions de livres sterling qui auraient été convenus entre les deux parties. La seule chose qui reste à conclure est les termes du contrat du joueur et ces nouveaux rapports suggèrent aujourd’hui que les négociations ont avancé et que Willock se rapproche de la conclusion d’un accord.

Cela signifierait que Newcastle s’est doté d’un superbe jeune joueur, qui pourrait les aider à démarrer et à s’éloigner plus facilement de la relégation cette saison à venir. Quant à Arsenal, ils ont les yeux rivés sur plusieurs cibles avant la fin de la fenêtre, donc les fonds levés par cette vente seront un coup de pouce à leurs caisses et pourraient leur permettre d’essayer de décrocher certains des joueurs qu’ils souhaitent.

