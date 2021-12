Joe Ziegler quitte l’équipe de Valorant pour travailler sur un nouveau projet chez Riot

Joe Ziegler, directeur du jeu sur Valorant, a quitté l’équipe de développement pour travailler sur un autre projet chez Riot Games.

Sur le site officiel de Valorant, Ziegler a partagé un au revoir sincère tout en détaillant qui prend la tête du phénomène de tir à la première personne gratuit à sa place.

« Après huit ans de travail sur Valorant, je l’ai construit à partir de zéro avec une équipe de développeurs dévoués et passionnés qui ont travaillé sans relâche pour vous servir tous avec le respect et l’admiration que vous méritez », a déclaré Ziegler. « Je cède le rôle de directeur de jeu du jeu de tir tactique Valorant à mon bon ami, Andy Ho. »

Cependant, Ziegler ne quitte pas Riot Games, loin de là. Il ne va pas non plus commencer à travailler sur League of Legends ou sur tout autre jeu de la société qui est publiquement connu. Au lieu de cela, il semble qu’il reprenne un nouveau titre qui n’a pas encore été annoncé.

« Quant à moi, je vais commencer quelque chose de nouveau (*clin d’œil, secrets…) dans l’espoir que nous puissions même effleurer la surface de l’impact incroyable que Valorant a déjà eu jusqu’à présent », poursuit Ziegler. «Merci à tous ceux qui ont soutenu et continuent de soutenir Valorant, et un grand merci à tous ceux qui m’ont soutenu ainsi que mon travail. Vous avez fait de mon temps en tant que directeur de jeu une expérience vraiment joyeuse et mémorable.

Nous ne pouvons que spéculer sur ce nouveau projet, mais étant donné la façon dont Riot Games semble travailler sur des titres dans à peu près tous les genres ces jours-ci, ce sera probablement quelque chose auquel nous ne nous attendons pas.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.