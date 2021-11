Joel Álvarez est dans le top15 de l’UFC

« Le » phénomène « est réel », avec cette nouvelle, l’UFC ouvre son site Web en espagnol. Joel Álvarez s’est émerveillé de ses débuts aux États-Unis samedi dernier. Il est apparu à Las Vegas avec une séquence de trois victoires consécutives (toutes par achèvement) et a ajouté une nouvelle victoire avant la limite. Le combat était très important, mais encore plus pour le rival. Thiago Moisés a fermé le top 15 des poids légers. En le mettant KO, la chose logique est que les deux ont échangé leurs positions. Cela a été le cas et ce mardi l’UFC a mis à jour ses listes dans lesquelles se trouve pour la première fois l’Asturien de 28 ans.

Ce nouveau poste est une étape très importante pour l’Espagnol, car après avoir rejoint en mai Paradigm Sports (promoteur de Khabib ou Usman, entre autres), on s’attend à ce que le niveau et l’importance des poursuites continuent d’augmenter. « Aujourd’hui, je me suis réveillé et j’étais dans le top15. Un autre rêve devenu réalité. Tout rival qui viendra sera le bienvenu« , admet le combattant espagnol à AS.

Une question qui n’est pas restée indifférente est celle de l’échelle. Dans ses deux derniers procès, Joel n’a pas réussi à marquer la limite des poids légers. « Maintenant que je suis dans cette position, je ne changerai pas. Nous avons contacté le Performance Institute de l’UFC et ils vont maintenant me suivre sur la question de la nutrition. Donc il n’y aura pas d’échec« , Ajouter.