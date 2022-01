Joel Álvarez, pour le titre UFC des poids légers : « Je vais sortir pour frimer »

L’Espagnol Joel ‘El Fenómeno’ lvarez, qui affrontera ce samedi le Brésilien Thiago Moisés dans un combat pour le poids léger de l’UFCIl a déclaré à . de Las Vegas que dans un combat, il devenait « le phénomène », donc il sortirait « pour se montrer ».

Álvarez pourrait devenir, avec une belle performance ce samedi, le premier Espagnol de l’histoire de l’UFC à se classer parmi les quinze meilleurs combattants de sa division. Il placerait son nom à côté de celui de Charles Oliveira, Dustin Poirier et Conor McGregor, entre autres.

L’Asturien cherchera ce samedi, à 20h00 sur DAZN, un écart entre les rois du poids léger après plus d’un an d’inactivité en raison de la pandémie et des problèmes bureaucratiques. En mai, il avait un combat prévu avec l’Américain Christos Giagos, mais un visa qui n’est pas arrivé à temps a fermé la cage.

Question : Qu’en est-il de la préparation à Las Vegas, comment allez-vous ?

Réponse : La vérité est que très bien, très heureux ici, c’est vraiment cool. Nous avons connu l’institut qu’a l’UFC et c’est incroyable, ils vous fournissent tout pour vous entraîner, ils vous donnent même à manger et ils vous fournissent de la nutrition.

Q : Les installations ressemblent à un film, bien sûr.

A : D’un film, comme tu dis. Ils ont tout, nourriture, suppléments, n’importe quelle machine… ils ont tout pour que vous vous consacriez à l’entraînement.

Q : Comment s’est passé ce camp, avez-vous pu le planifier à l’avance ?

R : Le camp a été bien, cette fois ils nous ont donné 10 semaines et nous avons eu le temps de bien le faire. Très heureux, vous avez le temps de travailler toutes les stations nécessaires.

Joel ‘Le Phénomène’ Álvare

Q : Que pourrait nous dire Thiago Moises ? Comment le définiriez-vous en tant que combattant ?

R : C’est un grand rival et un grand combattant. Aujourd’hui, tout le monde se porte bien dans tous les aspects, à la fois dans le ‘frapper’, comme sur le terrain et dans le combat. Bien qu’il soulignerait son ‘jiu-jitsu’, mais bon, nous avons préparé un combat dans tous les aspects.

Q : Ce sont tous les deux d’excellents soumis, mais vous avez un énorme avantage d’envergure. Pensez-vous que cela pourrait être un facteur différentiel?

R : J’ai un avantage en termes de taille et de portée, je suis une très grande personne pour la division, donc je pense que dans l’échange de pied, j’ai un léger avantage.

Q : Moïse est un dur à cuire, venant de perdre contre l’un des grands noms de la division, Islam Makhachev. Une victoire ouvrirait-elle la porte du « top 15 » ?

R : Je pense que oui. Si nous battons Thiago, nous pourrons entrer parmi les classés.

Q : Ce pourrait être le premier Espagnol à entrer dans le « top 15 » de l’UFC. Comment vas-tu prendre ça en charge?

A : Je l’affronte comme s’il s’agissait d’un combat de plus, et l’approche ne peut pas beaucoup changer. Je ne peux pas tourner autour du pot, peu importe si c’est dans le ‘top 15’.

Q : Comment cette opportunité s’est-elle présentée ? Ils lui ont proposé de se battre auparavant avec des gens du « top » et un événement a été annulé.

R : Nous ne nous sommes pas battus entre une chose et une autre depuis un an. Nous allions nous battre en mai mais nous avons abandonné le combat car le visa n’est pas arrivé à temps et rien, maintenant le ‘manager’ nous a proposé ce combat. C’est un grand rival et il est classé, une opportunité de luxe à ne pas manquer.

Q : Il est probablement dans la division la plus difficile de l’UFC, il a encore quatre combats sur le contrat. Selon vous, qu’est-ce qui vient ensuite, avez-vous quelque chose en tête ?

R : Si le combat se passe bien, l’idée est de continuer, mais de rester actif, pas comme maintenant que j’ai passé un an sans combattre. J’aimerais y retourner en mars, à la fin si cela peut être. Se battre tous les quatre mois n’est pas bon pour être loin de la compétition.

Q : L’idée est-elle de continuer à grimper dans le classement ?

A : C’est ça, sois là. Être un travailleur de plus de cette merveilleuse entreprise.

Q : Vous ont-ils proposé un rival dans le « top » avant Thiago Moises ?

R : On m’a proposé des combats de remplacement, mais à un poids différent. De plus, ils ont donné très peu de temps de préparation.

Q : Que pouvons-nous attendre de Joel Álvarez lorsque la cage fermera ce samedi ?

R : Ce samedi quand la cage sera fermée, comme je le dis toujours, ce ne sera plus Joël Álvarez, ce sera ‘Le Phénomène’ et le phénomène plait toujours, je sortirai pour frimer et j’espère que tout le monde me soutient moi et m’amuser.