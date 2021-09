Joel Álvarez, pour le top-15 : se battra contre Thiago Moisés

“Heure de travailler“Avec ce simple message, Joel Álvarez a accompagné la publication qu’il a faite sur son Instagram dans laquelle il a confirmé son prochain combat. L’Asturien de 28 ans affrontera le Brésilien Thiago Moisés, classé 15e au classement des poids légers, le 13 novembre.. Le procès sera donc le plus important en ce moment dans la carrière du ‘Phénomène’. S’il remporte la victoire, il entrera dans les nobles positions de sa division.

Álvarez a vécu une grande année 2020. Il a combattu deux fois sur Fight Island et a remporté deux victoires par soumission au premier tour contre des rivaux importants tels que Joe Duffy et Alexander Yakovlev (octobre 2020). Ces triomphes l’ont rendu très apprécié au sein de l’entreprise. Par conséquent, en mars, il a renouvelé avec l’UFC et en mai, il aurait dû combattre Christos Giagos. Il n’a pas pu le faire car les procédures d’entrée aux États-Unis (plus strictes et lentes en raison de la pandémie) n’arrivaient pas à temps. À cause de cet épisode, Joël a décidé de “continuer à professionnaliser son équipe” et il a clos, amicalement, sa relation avec son manager et a signé avec Ali Abdelaziz, l’un des managers les plus importants du moment. Il était temps d’attendre que le téléphone sonne et c’est le cas.

Sans aucun doute, le combat avec Moisés est une étape très importante dans sa carrière. L’entreprise sait qu’elle a du potentiel et veut continuer à la tester. Il le fera également dans un événement qui aura beaucoup de répercussions, puisque Max Holloway et Yair Rodríguez entreront en collision dans l’étoile. Son adversaire, comme cela s’est produit à chaque fois qu’il combat, fait monter le niveau d’un point. Moisés n’est pas numéro 15 du classement par hasard. Il a obtenu son contrat avec l’UFC via les Contender Series en août 2018 et depuis lors Il a disputé sept matches avec un bilan de 4-3. Il y a eu des défaites, mais il a toujours affronté des grands noms. Il arrive beaucoup plus roulé que Joël, puisque pEleó et a gagné en février et a concouru et a été maîtrisé par Islam Makhachev en juillet (C’était le combat stellaire de la nuit).