Joel Álvarez : rentrée à Las Vegas contre Moisés

Joel Álvarez est devenu un expert en prévisions de rupture. Dans chacun de ses quatre combats UFC, il n’était pas un favori. Sauf dans le premier, où il avait moins d’un mois à préparer et à perdre, dans les autres, il a tourné le pari. « J’aime être l’outsider et faire gagner de l’argent à mes amis grâce à moi« Il a plaisanté après son dernier procès. C’était en octobre 2020. Il est au chômage depuis plus d’un an et revient ce samedi (20h00, DAZN). Il le fait à Las Vegas. Ce sera sa première fois aux États-Unis et il avoue qu’il « le voulait ».

Son arrêt est causé par des restrictions d’entrée aux États-Unis en raison de la pandémie. Il n’a pas obtenu le visa à temps et a été exclu de l’UFC 262 (mai). Ce fait a également provoqué un changement dans son équipe. Il a signé avec Dominance MMA, une société qui représente entre autres Khabib Nurmagomedov, cherchant une autre étape dans sa carrière. Est arrivé. « Les trois dernières victoires que j’ai eues, qui étaient des complétions, et le nouveau manager m’ont permis d’affronter un Top-15 comme Thiago Moisés« , reconnaît l’Asturien, 28 ans, dans le podcast ‘KO a la Carrera’.

La victoire le placerait sur cette liste des 15 meilleurs poids légers et même s’il prend du retard dans les paris, la victoire est réalisable. « C’est un rival dangereux. Il a une bonne frappe et le jiu jitsu, sa meilleure arme, mais nous sommes prêts à l’affronter à n’importe quelle distance.« , prévient ‘El Fenómeno’. Le rythme élevé que les Espagnols peuvent imprimer a tendance à étouffer le Brésilien, qui est conscient que la moindre erreur pourrait mettre fin au combat. Joël est très dangereux, mais pour le moment il n’a pas de grande affiche en Amérique, ce qui la fait subir. »J’aime arriver avec ce signe » admet lvarez. C’est un expert en matière de casser sa tirelire et ce samedi il veut recommencer, cette fois à Sin City. Las Vegas vous attend.

Yair Rodríguez se teste contre Holloway

Yair Rodríguez n’est plus en cage depuis deux ans. Le Mexicain de 29 ans n’a plus combattu depuis octobre 2019. Depuis longtemps. En ces plus de 24 mois d’attente, deux combats qui avaient été annoncés sont tombés. Un contre Zabit Magomedsharipov et l’autre contre Max Holloway, ce dernier a été reprogrammé et sera la star de l’UFC Las Vegas 42 ce samedi. L’épreuve de Yair est grande, car revenir contre quelqu’un de ce niveau est très compliqué. Holloway, après ses deux défaites contre Volkanovski (accumule trois défaites en cinq combats, puisqu’il est également tombé lorsqu’il est passé au poids moyen contre Poirier), il a de nouveau gagné en janvier de cette année. Après Kattar, l’Hawaïen veut mettre fin à Yair et revoir le titre. Deux hommes avec de bonnes frappes, des coups de poing et désireux de plaire… la guerre est servie. Le doute est dans le Mexicain. S’il va bien il peut livrer une bataille épique, au contraire si cela lui coûte le retour il peut succomber à quelqu’un de la qualité de l’ancien champion.