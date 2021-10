Joel Álvarez revient à l’UFC le 13 novembre

in

Le combattant espagnol de MMA Joël Alvarez le Brésilien sera mesuré Thiago Moïse, classé 15e dans la division poids léger, dans le Nuit de combat UFC qui sera joué le 13 novembre à Las Vegas, aux États-Unis.

Après plus d’un an d’inactivité, l’Asturien revient dans la cage pour disputer le combat le plus important de sa carrière. S’il était victorieux contre Moisés ‘El Phenomenon’, il entrerait dans la zone noble de la division. “Il est temps de travailler”, a déclaré lvarez dans une publication sur ses réseaux sociaux.

En 2020, il a combattu deux fois et avec un succès retentissant. Álvarez a soumis à la fois l’Irlandais au premier tour Joe Duffy comme le russe Alexandre Yakovlev. En mai, il avait programmé un procès avec l’Américain Christos Giagos, mais l’affrontement est tombé en raison du durcissement et du retard des procédures pour entrer aux Etats-Unis avec la pandémie.

Après une défaite lors de son premier combat dans la cage de l’UFC, il compte toutes ses apparitions par victoires. ‘El Fenómeno’ détient un record professionnel de 18 victoires et seulement deux défaites, bien qu’au sein de l’entreprise ses records soient de 4-1.

Son rival, Moises, est un dur à cuire dans la division des poids légers. Bien qu’il n’ait pas des chiffres très frappants à l’UFC – 4 victoires et 3 défaites – il a affronté des prétendants très importants. Il vient d’être soumis par le Russe Islam Makhachev.

