Joel Álvarez revient en février

Le MMA espagnol passe un bon moment. Jamais dans l’histoire trois combattants n’ont coïncidé en même temps dans le principal promoteur au monde, l’UFC. Juan Espino, Joel Álvarez et Ilia Topuria poursuivent leur carrière et sont très appréciés au sein de l’entreprise. Espino a remporté le TUF et, après une défaite controversée, se remet d’une blessure avec l’intention de revenir dès que possible. Pendant ce temps, Álvarez et Topuria recherchent le top10.

Vendredi dernier, le prochain rendez-vous de Topuria a été révélé. L’Hispano-géorgien était classé 15e après sa dernière victoire en juillet. Il n’est pas sur cette liste pour le moment, mais il s’agit d’une autre victoire pour qu’il y retourne. Son ambition est maximale, il a donc accepté un procès contre un autre invaincu (11-0 est son record). Le 22 janvier, à l’UFC 270, le Russe Movsar Evloev (15-0) l’attend. S’il gagne, il deviendra presque certainement l’un des dix premiers du stylo.

Pour sa part, Joel Álvarez tentera la même chose le 26 février. Différents rapports l’avaient annoncé (avance Igor Lazorin de TASS) et le combattant lui-même l’a confirmé ce lundi. L’Asturien de 28 ans affrontera Arman Tsarukyan, qui arrive sur une séquence de quatre victoires consécutives, comme l’espagnol. Le Russe (né en Arménie) est numéro 13 dans le classement et Álvarez est 15. Joel a atteint cette position le 16 novembre après avoir éliminé Thiago Moisés quelques jours auparavant.