Joel Davis condamné à 13 ans de prison 10z viral

Un ancien militant contre les violences sexuelles a été condamné mardi à 13 ans de prison pour avoir abusé d’un adolescent et avoir traité de la pédopornographie. Joël Davis, 25 ans, a été inculpé en 2018 alors qu’il était étudiant à l’École d’études générales de l’Université Columbia.

Selon le ministère de la Justice, Davis a utilisé une application de rencontres vers juin 2018 pour inviter un garçon de 15 ans dans son appartement de Manhattan et “se livrer à une activité sexuelle” avec lui, tout en sachant que le garçon était mineur. Davis a filmé une partie de la rencontre à l’aide de son smartphone et a envoyé des images à au moins deux autres personnes, dont un agent infiltré du FBI, ont annoncé mardi les autorités.

Davis avait plus de 3 700 photos et plus de 330 vidéos de pornographie juvénile, y compris des images d’enfants de moins de 12 ans, ont indiqué les autorités.

Il a plaidé coupable le 16 janvier. Au total, il a été condamné à 13 ans de prison pour avoir incité un enfant à se livrer à des activités sexuelles illicites, possession de pornographie juvénile, distribution et réception de pornographie juvénile. Il devrait passer cinq ans en liberté surveillée après sa sortie de prison.

“Comme il l’a précédemment admis, Joel Davis, fondateur d’une organisation à but non lucratif appelée” Youth to End Sexual Violence “, a admis avoir adopté le comportement très odieux qu’il s’était publiquement engagé à combattre”, a déclaré le procureur américain. Audrey Strauss dit dans un communiqué. « Davis, qui prétend également être nominé pour le prix Nobel pour son travail avec son organisation, s’est livré à des actes sexuels avec un mineur, les a enregistrés et a distribué cet enregistrement à d’autres – y compris un agent infiltré du FBI. Les relations sexuelles avec des mineurs ne sont évidemment jamais permises, acceptables ou justifiables, et en vertu de son travail à but non lucratif, Joel Davis était parfaitement conscient du préjudice irréparable que ces crimes infligent aux victimes. Davis purgera désormais une longue peine dans une prison fédérale, où il ne pourra plus victimiser les mineurs. »

Avocat Davis Ian Howard Marcus Amelkin a refusé de commenter lorsque Law&Crime a contacté par téléphone.

“Après avoir lancé une organisation qui a poussé à la fin des violences sexuelles, Davis a fait preuve du plus haut degré d’hypocrisie dans ses tentatives présumées d’exploiter sexuellement plusieurs mineurs”, a déclaré le directeur adjoint du FBI. William F. Sweeney Jr. a déclaré dans un communiqué de 2018.

En tant qu’étudiant et militant à Columbia, Davis a affirmé avoir été agressé sexuellement dans son enfance et a décrit l’expérience comme gravement préjudiciable pour lui.

“Lorsque la nouvelle a été annoncée que j’étais considéré pour un prix Nobel, j’ai fait une dépression psychologique – tourmentée par le souvenir de mes abus sexuels dans l’enfance – et je me suis retiré de Columbia”, a-t-il écrit dans un éditorial de 2017 pour le Columbia Daily Spectator. « C’était encore un an avant que j’assiste à mon premier cours. Sans avoir établi de racines, je suis retourné à Columbia énervé. Ceux d’entre nous qui ont vécu de telles épreuves se sont généralement tournés vers des personnes comme nous pour le soutien, la validation et l’identité collective, mais parce que les indicateurs de traumatisme sont invisibles, nous sommes souvent obligés de faire face à son ombre psychologique seul. Mais dans mes conversations à [General Studies] Je me sentais à l’aise.

