Joel Edgerton du Green Knight dit que des clips YouTube d’acteurs ivres ont inspiré sa performance

J’ai eu la chance d’interviewer Edgerton et Dev Patel plus tôt ce mois-ci lors de la journée de presse virtuelle pour The Green Knight (comme présenté dans la vidéo en haut de cet article), et ma question pour les acteurs au départ portait sur les conversations centrées sur les personnages qui ils avaient avec David Lowery avant la production. Edgerton, qui joue le sans nom The Lord dans le film, m’a surpris par sa réponse et sa révélation de l’endroit où il s’est inspiré pour sa performance. Dit l’acteur,