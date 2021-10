Joel Embiid a eu des mots forts pour Ben Simmons après la suspension des Sixers

Juste au moment où il est apparu brièvement que Ben Simmons et les 76ers pouvaient parvenir à une résolution, toute la situation a déraillé.

Après avoir d’abord été un voyou avec les Sixers et avoir demandé un échange pendant l’intersaison, Simmons a finalement fait rapport à l’équipe ce week-end et a participé à son premier entraînement dimanche. Mais au fur et à mesure que les séances d’entraînement se poursuivaient, il est devenu clair que Simmons n’était physiquement avec l’équipe que pour éviter des amendes coûteuses. Il ne voulait toujours pas être là – jouer avec un téléphone dans sa poche le rendait évident.

Mardi, Simmons a été exclu de l’entraînement et suspendu pour conduite préjudiciable à l’équipe par l’entraîneur-chef Doc Rivers. Et Joel Embiid ne se précipitait pas exactement vers la défense de Simmons.

Lors de la séance médiatique de mardi, Embiid a sonné sur Simmons et a déclaré qu’il ne se souciait plus de lui.

« À ce stade, je me fiche de cet homme, honnêtement. Il fait ce qu’il veut. » –Joel Embiid sur Ben Simmons pic.twitter.com/XELROkUphX – SportsCenter (@SportsCenter) 19 octobre 2021

Embiid a dit :

«À ce stade, je ne me soucie pas de cet homme, honnêtement. Il fait ce qu’il veut. Ce n’est pas mon travail. C’est le travail de ces gars-là. Je me concentre uniquement sur le fait d’essayer d’améliorer l’équipe, de gagner des matchs, de jouer dur tous les soirs, d’essayer de diriger les gars que nous avons ici. Et je suis sûr qu’ils ressentent la même chose parce que notre alchimie a été excellente malgré tout ce qui s’est passé ces derniers mois. Alors, oui, comme je l’ai dit, je m’en fiche vraiment.

Il a ajouté qu’il n’était pas non plus là pour « garder » Simmons.

« Notre travail n’est pas de garder quelqu’un. » Joel Embiid a été honnête sur ce qu’il pense de la situation de Ben Simmons. (via @NBCSPhilly) pic.twitter.com/vBqCk9uojU – Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) 19 octobre 2021

Selon Embiid, il n’avait pas parlé à Simmons alors qu’il était avec l’équipe depuis trois jours. Ce n’est pas un bon signe et cela ne fait que mettre plus de pression sur les Sixers pour échanger Simmons. Ils doivent mettre un terme à ce gâchis.

