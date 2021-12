Joel Embiid a fait signe à Kevin Durant sur le court de Brooklyn

Nous savons tous que Joel Embiid parlera de détritus ou de troller n’importe qui, futur ou actuel Hall of Famer ou non.

Donc, même si Kevin Durant a l’avantage avec le nombre de bagues de la superstar des Brooklyn Nets, Embiid va parler fort après une victoire des 76ers de Philadelphie.

Et en plus, c’est la vengeance ! Durant a fait signe aux Sixers d’Embiid il y a quelques semaines, bien que les deux aient reconnu jeudi soir que tout cela était très amusant et qu’ils se respectaient et tout ça.

Décomposons tout en regardant ce qui s’est passé jeudi :

Cela a commencé il y a des semaines



Le 16 décembre, les Nets ont battu les Sixers 114-105. Et Durant l’a fait après avoir marqué 34 points, pris 11 rebonds et distribué huit centimes :

Embiid l’a fait jeudi



Durant avait l’air d’adorer ça !



KD était d’accord avec tous les mots échangés :

Embiid était respectueux de KD



Plus de l’Athletic :

« S’il y avait un joueur qui, à mon avis, est probablement plus talentueux que moi, c’est bien lui », a déclaré Embiid. « J’ai beaucoup de respect pour lui et j’admire son jeu. Nous sommes juste compétitifs. Les victoires comptent. Chacun d’eux. … « Je veux dire, à en juger par la façon dont il agissait la dernière fois, c’est la même chose qu’il nous a dit », a déclaré Embiid jeudi. « En gros, j’ai rendu la pareille. »