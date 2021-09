Joel Embiid a rôti Ben Simmons pour avoir suggéré que leur partenariat était terminé

Ben Simmons est officiellement un récalcitrant au camp d’entraînement des 76ers de Philadelphie. Les activités de l’équipe étant maintenant en cours, Simmons a mis à exécution sa menace de rester à l’écart des Sixers après avoir demandé un échange pendant l’intersaison. Il serait prêt à payer des amendes pour ne pas s’être présenté au camp d’entraînement si cela l’aide à rejoindre une nouvelle équipe dès que possible.

La saga Simmons a présenté divers points de contrôle depuis que Philly a été contrarié par les Hawks d’Atlanta au deuxième tour des Playoffs NBA 2021, mais le problème principal n’a pas changé. Simmons a lutté puissamment lors de la défaite en séries éliminatoires contre Atlanta, affichant des chiffres de tirs aux lancers francs historiquement mauvais et refusant de tirer (même des dunks grands ouverts!) Avec le match en jeu au quatrième quart. L’entraîneur-chef Doc Rivers et son coéquipier superstar Joel Embiid ont essentiellement jeté Simmons sous le bus pour sa mauvaise performance à la fin de la série n’a certainement pas aidé les choses. Philadelphie n’a pas non plus demandé le monde dans un retour commercial pour Simmons cette intersaison.

Selon un récent rapport de ., Simmons pense que son partenariat avec Embiid a « suivi son cours ». L’Athletic a écrit: “Comme (Simmons) le voit, selon des sources, le choix de l’organisation de construire son écosystème de basket-ball autour du style d’Embiid n’est tout simplement pas propice à la façon dont il doit jouer.”

Embiid a été interrogé sur le récent rapport après l’entraînement jeudi, et il a donné une réponse brûlante qui n’améliorera probablement pas la relation entre les deux stars.

Embiid sur Ben, partiel: “Nos équipes ont toujours été construites autour de ses besoins. C’est donc un peu surprenant à voir. Même en revenant à la raison pour laquelle nous avons signé Al, nous nous sommes débarrassés de Jimmy, ce que je pense toujours être une erreur , juste pour s’assurer qu’il avait besoin du ballon dans ses mains.” – Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) 30 septembre 2021

Embiid (plus): “Nous avons toujours eu des tireurs, et j’ai l’impression que je peux vraiment jouer avec n’importe qui, et je peux faire en sorte que n’importe qui soit meilleur sur le terrain … Nous sommes une meilleure équipe avec lui. Cela ne fait aucun doute . Nous espérons toujours qu’il changera d’avis.” – Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) 30 septembre 2021

Embiid (suite) : “La situation est étrange, décevante, limite un peu irrespectueuse envers tous les gars qui se battent pour leur vie. Certains gars comptent sur l’équipe pour réussir à rester dans la ligue et gagner de l’argent d’une manière ou d’une autre. “ – Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) 30 septembre 2021

Voici la citation complète d’Embiid lorsqu’on lui a posé des questions sur Simmons.

Embiid a maintenu qu’il voulait que Simmons revienne dans l’équipe. Rivers et le président des opérations de basket-ball Daryl Morey ont fait de même. À ce stade, cela semble être un vœu pieux pour les Sixers. Il devient clair que Philly ne peut pas gagner une lutte de pouvoir contre Simmons. Il doit être échangé dès que possible pour le bénéfice de toutes les personnes impliquées.

Embiid soulève ici quelques points solides. La meilleure version des Embiid-Simmons Sixers était l’équipe avec Jimmy Butler qui a perdu contre les Raptors de Toronto au deuxième tour sur le buzzer-beater classique instantané de Kawhi Leonard. Butler est parti pour Miami l’année suivante, et il y a toujours eu des spéculations que Philly n’a pas fait le maximum d’efforts pour le garder. Simmons soulève également quelques bons points pour expliquer pourquoi il tient bon. Les Sixers ont déjà essayé de l’échanger une fois (pour James Harden) et ne semblent s’accrocher à lui que pour qu’il puisse augmenter sa valeur commerciale. Simmons pense que ce n’est pas son travail d’aider Philly à récupérer plus pour lui dans un accord.

Les Sixers sont une équipe différente aujourd’hui de ce qu’ils étaient il y a quelques années avec Morey qui dirigeait la série. Philly a également été assez impressionnante lors de la première saison de Morey l’an dernier, s’emparant de la tête de série n ° 1 dans l’Est avant de s’effondrer en séries éliminatoires contre les Hawks.

Cette situation ne fait qu’empirer. Daryl : nous avons des idées d’échanges Simmons si vous en avez besoin. Terminez-en dès que possible.