Joel Embiid accuse Ben Simmons d’avoir perdu Jimmy Butler

in

Embiid sur Ben, partiel : « Nos équipes ont toujours été construites autour de ses besoins. C’est donc assez surprenant à voir. Même en revenant à la raison pour laquelle nous avons signé Al, nous nous sommes débarrassés de Jimmy, ce que je pense toujours être une erreur, juste pour s’assurer qu’il avait besoin du ballon dans ses mains. » – Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) 30 septembre 2021

Joel Embiid, qui note que les Sixers sont meilleurs avec Ben Simmons, a déclaré aujourd’hui qu’un rapport suggérant qu’ils ne s’accordent pas est «à la limite d’un manque de respect» envers les autres gars de l’équipe dans une réponse de grande envergure pic.twitter.com/ UUeu5xtNAK – Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) 30 septembre 2021

Oui ok Embiid reconnaît que cette version actuelle des Sixers est meilleure avec Simmons Sur le terrain, il semble bien sûr à bout de nerfs avec toute cette situation.

Aussi, à la lecture de ces commentaires, il est assez évident que Embiid je prefererais avoir majordome dans l’équipe en ce moment au lieu de Simmons. Embiid et Butler sont devenus proches pendant leur courte période ensemble en tant que coéquipiers, et il y avait des rumeurs sur un problème de Simmons-majordome.

Tandis que pour Embiid il aurait adoré ça majordome séjour, ce dernier a fini par aller au Heat et atteindre la Finale de la NBA dans la bulle. Les Sixers ont gardé Simmons et ont également donné à Tobias Harris un énorme contrat. Philadelphie aurait dû atteindre les finales de la Conférence Est la saison dernière après avoir décroché la tête de série n ° 1 de la Conférence Est, mais plusieurs effondrements contre les Hawks d’Atlanta ont ruiné ce pari.

Simmons était une grande partie de ces effondrements grâce à ses disparitions au moment décisif (il n’est pas le seul coupable), et maintenant il veut un échange et s’accroche jusqu’à ce qu’il l’obtienne. La dentelle entre Embiid et Simmons n’est pas parfait, mais JoJo a toujours essayé de faire tomber les rumeurs de problèmes entre eux.

Maintenant, cependant, le grand homme semble paniquer. Vous devez être frustré d’avoir ce terrain d’entraînement en attente pendant que vous Sixers Ils tentent de se remettre de leur déception en playoffs.

Ces commentaires de Embiid ils ne feront sûrement qu’aiguiser la détermination de Simmons en matière de résistance. Cela devient moche.